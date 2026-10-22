Viharos széllel és kiadós esővel érkezett meg a hidegfront: hat vármegyére adtak ki figyelmeztetést

Csütörtökre virradóra délnyugat felől vastag felhőzet érkezett az ország fölé, és északkeleten is beborult az ég. Sokfelé alakult ki eső, zápor, a reggeli órákig főként a nyugati és északnyugati országrészben hullhatott jelentősebb mennyiségű csapadék.

Hidegfront érkezik vasárnap: viharos széllökések tombolhatnak.

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A kezdetben délkeleti, keleti szél a Dunántúl nagy részén északira, északnyugatira fordult, és egyre erősebbé vált. Az Észak-Dunántúlon már hajnalban is előfordulhattak viharos széllökések.

Hidegfront: viharos széllökésekre figyelmeztet a HungaroMet

Napközben a csapadékzóna a vastag felhőzettel együtt fokozatosan északkelet felé vonul, így ott jelentősebb mennyiségű eső is lehullhat. A front mögött már szakadozhat a felhőzet, újabb csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél az ország több részén megerősödik, az Észak-Dunántúlon, a Balaton környékén és Budapesten pedig viharossá fokozódhat.

A HungaroMet Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést az erős széllökések miatt. Ezeken a területeken a szél sebessége helyenként meghaladhatja a 70 kilométer per órát.

A nappali csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Az ország keleti és délkeleti részén ugyanakkor már reggel vagy délelőtt elérheti a hőmérséklet a napi maximumát.