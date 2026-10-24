Neked szemét, a növényeknek kincs − Egyetlen élelmiszermaradék, amitől tavaszra virágba borul a kerted

Az ősz a kert karbantartásának fontos időszaka: ilyenkor a növényeket fel kell készíteni a hidegebb hónapokra. A megfelelő tápanyagellátás hozzájárulhat az egészséges fejlődéshez, ehhez pedig nem feltétlenül szükséges drága, bolti készítményeket vásárolni. Ifzaal kertészeti szakértő és tartalomgyártó egy olyan házi módszert mutatott, amelyhez mindössze egy gyakori ételmaradékra, nevezetesen tojáshéjra van szükség.

A tojáshéj rengeteg tápanyagot juttat a növényekbe: tavaszra gyönyörű lesz a kerted tőle.

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Így készül a házi növénytáp tojáshéjból, amit a kerted meghálál tavaszra

Első lépésként a tojáshéjakat alaposan le kell öblíteni, el kell távolítani róluk az ételmaradékokat. Ezután a héjakat teljesen meg kell szárítani, ami nagyjából 24 órát vehet igénybe. A folyamat alacsony hőfokon, sütőben felgyorsítható. Ha a tojáshéjak megszáradtak, törd finom porrá azokat, majd tedd egy edénybe és adj hozzá egy kevés ecetet. A keverék pezsegni kezd, várd meg, amíg abbamarad, Ifzaal szerint ez néhány órát vehet igénybe, de a keveréket akár egy teljes éjszakán át is állni hagyhatod. A szakértő magyarázata szerint ennyi idő elegendő ahhoz, hogy az ecet kivonja a tojáshéjból a kalcium egy részét. Ezt követően a folyadékot szűrd le. „Ha ezeket a lépéseket követed, akkor egy koncentrált, oldható kalcium-tápanyagot kapsz” – idézi Ifzaalt az Express. A szakember hozzátette, a kapott oldatot soha nem szabad hígítás nélkül a növényekre önteni. Azt javasolja, hogy felhasználás előtt körülbelül húsz rész vízhez adjunk egy rész oldatot.

„A kalcium fontos tápanyag a növények számára, mivel segíti őket az erős sejtfalak felépítésében. Így támogatja az egészséges új növekedést, és segíthet a növényeknek erősebb gyökerek és szárak kialakításában. Tehát, amikor legközelebb, feltörsz néhány tojást, ne dobd ki a héját! A kerted hálás lesz érte!” – írta videójához Ifzaal.

Nem minden növénynek tesz jót a tojáshéj

A sok mindenhez használható tojáshéj a kalcium mellett kisebb mennyiségben más ásványi anyagokat is tartalmazhat, köztük foszfort, magnéziumot, káliumot, cinket, vasat és mangánt. A Gardeners’ World kertészeti szakportál szerint a tojáshéj felhasználása egyes esetekben hozzájárulhat a talaj savasságának csökkentéséhez, ezért bizonyos növények számára valóban nagyon jó lehet.