Gyönyörű tavaszi kertre vágysz? Ezt az 5 dolgot még októberben meg kell tenned

A lehulló falevelek, a kopárrá váló növények, az avar látványa és a hűvös, szeles napok mind arra figyelmeztetnek, hogy hamarosan beköszönt a tél. Mielőtt azonban végleg elbúcsúznánk a kerttől, érdemes néhány fontos feladatot elvégeznünk ahhoz, hogy növényeink átvészeljék a hideg hónapokat, és tavasszal újra teljes pompájukban ragyoghassanak.

Az ősszel elvégzett kerti munkákkal felkészíthetjük a növényeket a téli hidegre, hogy tavasszal ismét fejlődésnek indulhassanak.

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Ahhoz, hogy növényeink épségben átvészeljék a hideg hónapokat, még októberben gondoskodnunk kell a kert téliesítéséről.

Mutatjuk azt az öt fontos kerti munkát, amelyet érdemes még a fagyok beköszönte előtt elvégezni!

A hidegebb időszakokban se felejtsük el a kertet

Bár a kert szépségét csak a meleg időszakokban élvezzük igazán, ősszel is akad még bőven tennivaló azért, hogy felkészítsük növényeinket a fagyok átvészelésére. Paul Parker, a J. Parker kertészeti szakértője az Expressnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy ez a még kellemes, őszi időszak pont jó arra, hogy előkészítsük a tavaszi ágyásokat, megvédjük a fagyérzékeny növényeket és összeszedjük a lehullott leveleket.

A megfelelő időben elvégzett metszés, az átültetés és a téliesítés ugyanis mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a növények egészségesen vészeljék át a hideget, és tavasszal új erőre kapva nyíljanak ki, friss hajtásokat hozva.

Mutatjuk azt az öt legfontosabb teendőt, amit még a fagyok beállta előtt feltétlenül el kell végeznünk!

Ezt az 5 dolgot még októberben meg kell tenned

Ültessünk hagymás növényeket

Az október az egyik legalkalmasabb hónap ahhoz, hogy előre átgondoljuk, pontosan hova kerüljenek a hagymások annak érdekében, hogy a kertünk tavasszal teljes pompájában virágozzon.

A szakértő szerint a legjobb, ha különböző magasságú és formájú virágokat kombinálunk.

A tulipánok, a nárciszok és a díszhagymák ugyanis magasabbra nyúlnak, míg a császárkoronák egyes fajtái, a törpe nárciszok és a krókuszok kisebbek, így egymás közé ültetve őket igazán látványossá tehetjük a kertet.

Metsszük meg a futórózsákat

Mivel a hideg hónapokban a rózsák nyugalmi állapotba kerülnek, nincs szükségük erőteljes metszésre.

Bár a két évnél fiatalabb egyedeknél ez egyébként sem ajánlott, hiszen visszafoghatja a fejlődésüket, néhány idősebb futórózsára mégis ráfér a karbantartás.

Ezt legegyszerűbben úgy tehetjük meg, ha eltávolítjuk azokat az oldalhajtásokat, amelyek keresztezik egymást vagy lefelé nőnek. Emellett fontos, hogy ha már megmetsszük őket, a rózsák tövénél összegyűlt leveleket is eltávolítsuk, hiszen ezzel a gombás betegségek kockázatát is csökkenthetjük.

Szedjük fel a fagyérzékeny növényeket

Miután az első fagy már megfeketítette a növények leveleit, fontos, hogy felszedjük a gumókat és a téli hónapokban fagymentes helyen tároljuk őket. Ezzel a módszerrel megóvhatjuk a hidegtől például a dáliákat vagy a begóniákat, tavasszal pedig könnyen újraültethetjük őket.

Miután azonban felszedtük a gumókat, ne tegyük el őket egyből télre: néhány napig fejjel lefelé fordítva hagyjuk száradni, hogy a száruk is teljesen nedvességmentes legyen.

Ezután hűvös, száraz helyen, például a garázsban vagy a kerti fészerben már teleltethetjük is őket.

Hasznosítsuk újra a lehullott leveleket

Fontos, hogy az ősszel lehullott leveleket semmiképp se dobjuk ki, hiszen kiváló komposzt készülhet belőlük. Ehhez gyűjtsük össze őket, tegyük a komposzthalomba, majd keverjünk hozzájuk friss fűnyesedéket is, hiszen ezzel segíthetünk megőrizni a keverék nedvességét és tápanyagtartalmát. Ezután hagyjuk érni a halmot nagyjából egy évig, ami alatt a levelekből tápanyagokban gazdag komposzt válik. Ezt később bátran felhasználhatjuk a talaj minőségének javítására és a növényeink táplálására.

Helyezzük át a gyökereseket

Ősszel, mikor a fák, a cserjék, és a növények már lehullatták a levelüket, megkezdődik a nyugalmi időszakuk, ami alatt a kerten belül nyugodtan átültethetjük őket.

Az október ráadásul különösen alkalmas erre, hisz ilyenkor a talaj még viszonylag meleg, így a a gyökereknek van idejük alkalmazkodni az új helyükhöz, mielőtt beköszönt a hideg.

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