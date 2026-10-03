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2026. okt. 3., szombat Helga

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Penész a szobanövény földjén: ne dobd ki, egyszerű trükkel megmentheted

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A legtöbb ember azonnal száműzi a lakásból, pedig nem kellene. Ha penészes a szobanövény földje, az nem jelenti azt, hogy nem tehetünk már semmit érte.

A szobanövények földjén megjelenő penész nem csak csúnya, hanem végzetes is lehet. Ha tartósan fennáll, a növény el is pusztulhat. A penészes réteg eltávolítása mellett az okot is érdemes megszüntetni, amely gyakran a túlöntözés, a rossz szellőzés vagy a nem megfelelő virágföld. Nézzük, mit tegyünk, ha penészes a szobanövény földje!

Gyakran előfordul, hogy penészes a szobanövény földje.
Gyakran előfordul, hogy penészes a szobanövény földje.
Forrás: 123.rf.com

Miért lehet penészes a szobanövény földje?

A fehér vagy szürkés penészréteg sok lakásban megjelenhet a cserepes növények talaján. Ez nem feltétlenül a növény tulajdonosának hibája, hiszen a penészgombák ott is elszaporodhatnak, ahol elhalt szerves anyag található, a virágföld pedig pont ilyen.

 A probléma hátterében ugyanakkor gyakran a túl sok víz, a túl gyakori öntözés áll. 

A rossz szellőzés és a gyengébb minőségű virágföld szintén elősegítheti a penészesedést és a növény megbetegedését. Éppen ezért nem elég pusztán eltávolítani a látható réteget: ha a körülmények nem változnak, újra arra lehetünk figyelmesek, hogy penészes a szobanövény földje.

Nem elég letörölni a penészt, alaposabb munkára van szükség

A szakértők azt tanácsolják, hogy a látható penészréteget először távolítsuk el, majd lazítsuk fel a talaj felszínét. Ha a penészesedés rendszeresen visszatér, célszerű lehet átültetni a növényt, illetve teljesen kicserélni a virágföldet.

A cserepet alaposan mossuk ki ecettel, mielőtt újra használjuk, majd az újraültetéshez válasszunk jó minőségű virágföldet. Ezzel nemcsak a látható penészt távolíthatjuk el, hanem a visszatérésének esélyét is csökkenthetjük.

A penész a levegőben is felhalmozódhat, ezért az allergiásoknak és a legyengült immunrendszerű embereknek különösen fontos, hogy ne legyen penészes növény az otthonukban − tanácsolja a Bunte.

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