6 szokás, amivel kivívod mások tiszteletét – és hangosnak sem kell lenned hozzá

Az igazán tiszteletre méltó embereknek nem kell állandóan bizonygatniuk, mennyit érnek. Ezt a környezetük a hétköznapi gesztusaikból, a döntéseikből és a hozzáállásukból is látja. A következő 6 szokás különösen jellemző rájuk.

Az igazán tiszteletre méltó embereknek nem kell állandóan bizonygatniuk, mennyit érnek.

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Mi kell a tisztelethez? Nem érzik úgy, hogy mindig mindenkinek a rendelkezésére kell állniuk.

Kedvesek, de közben önmagukat sem adják fel.

Nem akarnak mindenkit meggyőzni a saját igazukról.

Mindig lehet rájuk számítani.

6 szokás, amit a tiszteletre méltó embereknél észrevehetsz

Te is tanulhatsz tőlük.

1. Nem ugranak azonnal mindenki minden kérésére

Van saját életük, feladatuk és nekik is szükségük van a pihenésre, és megtisztelik magukat azzal, hogy ezt mindig szem előtt tartják. Segítenek másoknak, ha tudnak, de nem érzik kötelességüknek, hogy minden pillanatban elérhetőek legyenek. Attól még lehetnek figyelmesek, hogy néha nemet mondanak.

2. Jobb kedvre derítik a környezetüket

Nem feltétlenül ők a társaság mókamesterei. Sokszor egy őszinte dicsérettel, egy kedves megjegyzéssel vagy egy kis humorral teszik kellemesebbé mások napját. Nem játszanak szerepet, és nem várnak minden kedves gesztusért cserébe elismerést.

3. Nem érzik szükségét, hogy folyton ők beszéljenek

Figyelnek arra, amit a másik mond, és nem szakítják félbe csak azért, hogy elmeséljék a saját történetüket. Kérdeznek, meghallgatják a választ, és nem akarják minden beszélgetésben felülmúlni a másikat. Ettől az emberek azt érzik mellettük, hogy valóban számít, amit mondanak.

4. Nem mások véleménye alapján ítélik meg önmagukat

Örülnek az elismerésnek, de nem omlanak össze attól, ha valaki nem ért velük egyet. Nem változtatják meg minden döntésüket azért, hogy mindenkinek megfeleljenek, és nem a külső visszajelzésekből próbálják kitalálni, mennyit érnek. Tudják, hogy nem lehet mindenki kedvére tenni.

5. Elfogadják, hogy nem mindenkit tudnak megváltoztatni

Nem mennek bele minden vitába, és nem próbálják mindenáron meggyőzni azokat, akik másképp gondolkodnak. Felismerik, mikor van értelme beszélgetni egy problémáról, és mikor jobb továbblépni. Nem érzik úgy, hogy mindenki döntéseiért vagy viselkedéséért nekik kell felelősséget vállalniuk.