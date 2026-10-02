7 férfitulajdonság, amit a 40 feletti nők már nem akarnak elviselni

Vannak dolgok, amelyeket egy idő után nem vagy csak nagyon nehezen visel el egy nő. Nem feltétlenül azért, mert kevesebb benne a türelem, inkább azért, mert az évek során sokkal megtanulta, mire van szüksége egy kapcsolatban – és azt is, mi az, ami folyamatosan elvesz belőle. 40 felett már nem csupán bosszantó apróságként gondol azokra a férfitulajdonságokra, amelyeket sokáig elviselt, hanem komoly kiábrándító tényezőként jelennek meg a párkapcsolatában.

7 bosszantó férfitulajdonság, amit a 40 felett már nehezen visel egy nő.

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7 bosszantó férfitulajdonság, amit a 40 feletti nő már nehezen visel el Vannak szokások, amelyek idővel zavaróvá válnak.

40 felett a nők már kevésbé viselik jól, ha állandóan alkalmazkodniuk kell.

A felelősségvállalás, az önállóság és a kíváncsiság egyre fontosabbá válik.

Nem a konfliktus probléma.

Egy kapcsolatban nem az a cél, hogy az egyik fél nevelje vagy menedzselje a másikat.

1. Folyton kritizál

Nem mindegy, hogy a párod őszinte véleményt nyilvánít, vagy úton-útfélen kritizál.

Rosszul hajtottad össze a törölközőt. Nem jól pakoltad be a mosogatógépet. Ezt máshogy kellett volna mondanod. Mindig akad valami, amit lehetne „jobban”.

Egy idő után azonban nem a törölközőről vagy a mosogatógépről szól a dolog, hanem arról, hogy folyamatosan azt érzed: nem vagy elég jó. 40 felett sok nő már könnyebben felismeri a különbséget a valódi, építő kritika és aközött, amikor valaki rendszeresen leértékeli őt.

2. Minden exe őrült, mérgező vagy nárcisztikus

Van valami árulkodó abban, ahogyan valaki a korábbi kapcsolatairól beszél.

Ha az első nő kontrolláló volt, a második „őrült”, a harmadik manipulatív, a negyedik pedig nárcisztikus, egy idő után óhatatlanul felmerül a kérdés: vajon tényleg mindenki más volt a hibás?

Egy kapcsolat nem mindig ér véget szépen, és természetesen lehetnek valóban nehéz vagy bántó exek. De az önreflexió sokat elárul. A „nem működtünk együtt, és én sem csináltam mindent jól” sokkal érettebb hozzáállás, mint egy életen át gyártani a kifogásokat.

3. Bünteti, ha van saját életed

Nem kell ahhoz megtiltania, hogy találkozz a barátaiddal, hogy éreztesse veled: nincs ínyére, ha nélküle programozol.