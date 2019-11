Jó hírünk van azok számára, akik imádják a pompát és a ragyogást! Ebben a szezonban az ünnepi sminkek terén ugyanis újra hódítanak a csillámok és a fényes textúrák. Akár az ezüstös sarki fény, akár a fenséges arany csillogás áll közel hozzád, Larion Oscar segítségével most megvalósíthatod ragyogó álmaidat.

Többféleképpen készítheted el alkalmi sminkedet: lehet szépen csillogó a szemfestésed vagy csak a tusvonalad, esetleg a szempillád, de akár az ajakrúzsodat is feltuningolhatod csillámporral. Egy fontos szabály van: semmiképpen ne ragyogd túl a karácsonyfát!

Egy pontra fókuszálj, ne akarj egyszerre mindenhol csillogni! Tartsd szem előtt azt is, hogy néhány helyen feltétlenül kerülendő a csillámok használata, mint a szem alatti részen, a dekoltázson, a lenőtt hajtöveken, a hajlatokban és a bőrhibákon.

Csillogó szemhéj

Én személy szerint sokkal jobban szeretem külön használni a csillámokat, célirányosan irányítva a fókuszpontot. A csillámporral kiegészített szemhéjpúderek ráadásul nem tapadnak úgy, mint "szimpla" társaik. Nem is kell mást tenned, csak készítsd el az ünnepi sminkedet kedvenc színeiddel, és a végén tedd fel a csillámport. A legjobb tapadást akkor éred el, ha báziskrémet is használsz, vagy tartós szemhéjkrémeket választasz. Egy bronzfényű szemhéjkrém mikroszemcsés, ultrafinom aranycsillámokkal fűszerezve nagyon izgalmas hatást eredményez. De a két rivális, az arany és az ezüst együttesen is fantasztikus látványt nyújt. Tegyél a mozgó szemhéj egészére fényes arany szemhéjpúdert, és a szempillák tövébe egy kevés ezüst csillámot. Minden esetben fekete szempillaspirállal koronázd meg a szemfestésedet!

Ragyogó pillák

Manapság már külön csillámos szempillaspirálokat is lehet kapni, de akár enélkül is könnyen ragyogóvá varázsolhatod a pilláidat. Fesd ki pilláidat kedvenc fekete spiráloddal, majd fogj egy beszáradt, de megtisztított régi szempillaspirál-kefét. Szórd meg finoman az általad kiválasztott csillámporral, és fésüld át vele a szempilláidat. A frissen festett festékbe nagyon szépen beletapadnak a csillogó szemcsék, így már kész is az izgalmas ünnepi sminked.

Fényes ajkak

Szeretnéd ünnepi pompába öltöztetni, mellesleg optikailag is nagyítani az ajkaidat? Rajzold meg ajkad formáját egy kontúrceruzával. Satírozd ajkad egészére a választott színt, majd egy harmonizáló árnyalatú rúzzsal töltsd fel. Itasd le a felesleget egy papirzsebkendővel, végül tegyél ajkad közepére a mikro finomságú, szintén harmonizáló árnyalatú csillámból. Vizes hatású áttetsző szájfénnyel fokozhatod az optikai tuningot, ha még különlegesebb megjelenésre vágysz.

Egyensúly mindenek felett

Amennyiben egy pontra fókuszálva használod a csillámokat, nyugodtan alkalmazhatsz fényes szemhéjpúdereket, de ügyelj az egyensúlyra. Akkor tökéletes a smink, ha a matt és a fényes textúra arányosan van jelen.Az ilyen ünnepi smink esetében ideális a highlight használata is, amivel szépen lágyíthatod, kiemelheted az arccsontodat. Ragyogj érzékien az ünnepek alatt is!