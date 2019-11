Hajlamosak vagyunk az ünnepi asztalon lévő szalvétának igen csekély jelentőséget tulajdonítani. Pedig szerves részét képezi a karácsonyi dekorációnak. Most megmutatjuk, hogyan is dobd fel a terítéket egyszerűen!

Válassz mintásat

Azonban semmiképp se a tavalyi maradékokból hozz össze egy asztalra valót. Érdemes stílusában hasonlót választani, mint a lakásdekoráció és a karácsonyfa. Így egy kellemes egységet tudsz létrehozni, mely simogatni fogja a szépérzékeden túl a lelkedet is.

Idén mondj le a vicces, elcsépelt vagy épp túl hagyományos szalvétákról. Maximum a gyerekek számára helyezz belőlük az asztalra.

Nem kell túl bonyolítani

Egy szépen díszített szalvétát elég, ha hosszában vagy háromszög alakban összehajtasz. Teheted pohárba is, ezzel elegánsabbá varázsolva az ünnepi terítéket. Ehhez nem kell különösebb kézügyesség, se sok ráfordított idő.

Az egyszínű szalvéták csodásan mutatnak egy nem szemet rombolóan túldíszített asztalon. Helyezd egyszerűen a tányérra egy szalvétagyűrűvel, vagy a tányér mellé.

Textil szalvéta variációk

Igazi luxusérzést kölcsönöznek a teríték számára. Belőlük lehet igazán szép formákat hajtogatni, melyek már önmagukban karácsonyivá képesek varázsolni az ünnepi asztalt. Ami még mellettük szól, hogy nem kell egy-egy étkezés után a szemetesben landolniuk, így a környezetet is óvod.

Ülésrend

Szuper ültető kártyákat lehet készíteni, venni vagy épp letölteni. Ám, a szalvéta is betöltheti ezt a funkciót. Erre is érdemesebb inkább textilt választani. A szalvétára helyezett, szépen megírt papír is jól mutat, ha valami zölddel feldobod.