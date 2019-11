Közeledik advent első vasárnapja, amikor meggyújthatjuk a legelső gyertyát az adventi koszorún. Megkezdődik a visszaszámlálás karácsonyig, és hogy minél inkább ráhangolódhassunk az ünnepekre, érdemes otthonunkban is gondoskodni a megfelelő dekorációról. Nem csak a kopogtatót cserélhetjük le ilyenkor, szobánkat is meghitté tehetjük, ha a hagyományos lámpa helyett inkább az ünnepi fényeket kapcsoljuk be. Mi magunk is könnyedén készíthetünk hangulatos világítást. Hogy hogyan? Mutatunk 4 szuper tippet!