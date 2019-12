Manikűrösnél lepte meg Mihályi Mariannt, Kefír kedvesét Bárdosi Sándor és Növényi Norbert, akik ezúttal egy kozmetikai szalonban vállaltak munkát. A jómadarak itt botlottak bele a szőkeségbe, akinek manikűrjét Sanyi és Norbi fejezték be.

Természetesen a közelgő ünnepek is szóba kerültek, amiről Mariann kendőzetlen őszinteséggel mesélt.

„Már két hete megvagyok az ajándékokkal, sőt már be is csomagoltam őket. Kefírnek nagyon nehéz ajándékot venni, mert azon kevesek közé tartozik, akinek mindene megvan. Így mindig egyeztetek vele, hogy mit szeretne. Idén sem lesz ez másképp, pontosan azt kapja, amit kért" – árulta el a Sláger TV-n látható A helyettesítők című műsorban Mariann, aki bár nagyon szereti a karácsonyi időszakot, mégis külön tölti a szentestét kedvesétől.

„Mindketten szeretnénk a családunkkal lenni az ünnepekkor. Az én szüleim viszont Nyíregyházán élnek, nem tudunk oda-vissza ingázni szenteste, így valószínűleg külön töltjük majd azt a napot. Kefír is a családjával lesz és én is. Aztán másnap majd visszajövök Pestre és onnantól együtt ünnepelünk. Nemsoká itt van a szülinapom is, azt úgyis együtt töltjük, a karácsonyt pedig itt is, ott is"– mondta Mihályi Mariann.