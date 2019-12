"Reggel mikor felébredtem, a jobb kezem a kislányomat ölelte, a bal kezemmel a szerelmem ölelő karját fogtam, a macska a hasamon dorombolt...mi négyen így elsírtam magam...hosszú út után, most éreztem először, hogy: igazán BOLDOG vagyok. Nem volt könnyű, eljutni idáig...köszönöm azoknak, akik mellettem álltak, köszönöm azoknak, akik nem, ez is tanítás volt...kevesebb barátom maradt, de azok barátok, testvérek...hálás vagyok és nektek is köszönöm, akik több ezren követtek itt a Facebookon, néha nem is tudjátok milyen erőt adtok nekem, délután megölelem az anyukám, összekacsintok a bátyámmal hosszú idő után, és hallgatom, a gyerekek őrjöngését nekem az idei Karácsony BÉKÉT hozott, azon leszek, hogy kitartson 365 napig.

Nektek is Békét kívánok a lelketekben. Boldog Karit" - írta a Facebookon Ábel Anita.