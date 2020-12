Tojáslikőr

Hozzávalók: 12 tojás, 200 gramm negyedannyi édesítőszer, 1,4 dl tej, 1 rúd vanília, 250 ml konyak vagy brandy, csipet só, 500 ml zsírszegény tejszín.

Elkészítés: Hűts le egy edényt úgy, hogy egy jéggel teli másik edénybe helyezed. Egy másik edényben verd fel a tojás sárgáját 120 gramm negyedannyi édesítővel, amíg habos, krémes nem lesz. Lassú tűzön melegítsd fel a tejet egy csipet sóval és a vaníliarúddal (először vágd ketté a rudat és kapard ki belőle a belsejét, majd az egész rudat is tedd a tejbe). Ha felforrt a tej, vedd le a tűzről és folyamatos kevergetés mellett add hozzá a krémhez. Ha ezzel megvagy, add a masszához a maradék tejet is. Az egészet melegítsd újra, de ne hagyd felforrni. Addig melegítsd, amíg sűrűvé nem válik. Az elkészült krémet szűrd át egy finom szűrőn és tedd az előre lehűtött edénybe. Hagyd hűlni benne kb. 15-20 percig. Miután lehűlt egy órára tedd hűtőbe. Egy óra elteltével keverd a krémhez a tejszínt és a brandyt vagy konyakot. Egy másik edényben verd fel a tojásfehérjét a maradék cukorral kemény habbá és ezt forgasd bele a brandy krémedhez. El is készült a finom, diétás tojáslikőr. Válassz egy szép, csatos üveget, porciózd ki és köss az üveg nyakára egy ünnepi szalagot. Akár ajándéknak is szuper lehet ez a likőr.

TIPP! Ha valaki nem szeretné a tojásfehérjét hozzáadni a likőrhöz, használjon dupla annyi tejszínt.

Bejgli

Hozzávalók: 0,5 kg rizsliszt, 25 dkg margarin, 2 db tojás +1 a kenéshez, mokkás kanál só, 3 evőkanál negyedannyi édesítőszer. A felfuttatáshoz egy 25 dkg-os élesztő, langyos tej, csipet cukor

Töltelék: annyi édesítő, amennyi mák/dió/Mandula/mogyoró darálva, citromhéj, forrázott mazsola, forró tej

Elkészítés:Futtasd fel az éleszítőt és keverd össze a tészta hozzávalóival, jól gyúrd össze. Ezután 20 percig hagyd keleszteni. Ha ezzel is megvagy, vágd 4 részre a tésztát, így lesz 4 db bejglid. Míg kel a tészta, készítsd el a tölteléket: keverd össze a makáot/diót/mandulát/mogyorót az édesítővel és a citromhéjjal, add hozzá az előre leforrázott mazsolát, majd adj hozzá annyi forró tejet, hogy krémes állaga legyen a tölteléknek. Vigyázz, ne használj túl sok tejet, különben folyós lesz a tölteléked.

Ha megvagy a kelesztéssel nyújtsd ki a tésztákat, kend meg olajjal, töltsd meg a töltekékkel, hajtogasd be mindkét végét, majd finoman és szorosan tekerd fel a tésztát. Tedd bele egyesável őket a tepsibe, szorosan egymás mellé. (ha szorosan egymás mellett vannak, nem fognak szétrepedni)A rudakat kend meg tojássárgájával, majd hagyd hűvös helyen 15 percig. Ezután kend meg a fehérjével is és hagyd minél tovább hüvös helyen, hogy megszáradjon a tojásfehárje. Szúrkáld meg villávval, majd süsd 200 fokon 15-20 percig, majd 190 fokon további 10-25 percig.

Kókuszos hógolyó

Hozzávalók: 3dl zsírszegény tej, 3 púpos evónakál rizsliszt, 5 evókanál negyedannyi édesítőszer, 10 dkg margarin, 30 dkg kókuszreszelék, 2,5 evőkanál tejpor, vanília aroma, magozott, édesítős meggybefőtt

Elkészítés: a tejből és a riszlisztből készítsünk sűrű mártást melegítés közben. Ha elég sűrű, vegyük le a tűzről és hagyjuk kihűlni. Az édesítőt keverjük ki a margarinnal és adjuk a mártáshoz, majd keverjük bele a kókuszreszeléket és a tejport. Ízlés szerint adjunk hozzá vanília aromát. Vizes kézzel formáljunk golyókat a masszánkból, a közepébe tegyünk egy fél meggyet, majd forgassuk meg kókuszreszelékben.

Gyümölcskenyér

Hozzávalók:12 dkg kókuszzsír, 10 dkg negyedannyi édesítőszer, 3 egész tojás, fél citrom reszelt héja, 2 csomag cukormentes vanílás cukor, 1 narancs reszelt héja és leve, 25 dkg darált dió, karácsonyi fűszerkeverék, darabolt asztalt gyümölcsök tetszés szerint, 10 dkg rizsliszt, fél csomag sütőpor, fél reszelt répa

Elkészítés:A kókuszzsrít keverjük simára a negyedannyi édesítővel és a vaníliás cukorral, majd egyenként adjuk hozzá a tojásokat. Ezután adjuk hozzá a fél reszelt répát, majd a narancs levét és héját. A száraz hozzávalókat egy másik tálban keverjük el: a rizslisztet a dióval majd a sütőporral és a fűszerkeverékkel keverjük össze, végül az apróra vágott aszalt gyümölcsöket is adjuk hozzá. A száraz hozzávalókat apránként adagoljuk a masszához és finoman forgassuk össze. Béleljünk ki sütőpapírral egy kenyérsütő formát és töltsük bele az egyneműre kevert tésztánkat. Tegyük 150 fokos sütőbe és addig süssök, amíg el nem készül. (tűpórbával látjuk, mikor készül el)

Zserbógolyó

Hozzávalók: 150 gr teljes kiörlésű kekszmorzsa, 150 gr dió, 5 evókanál dités lekvár, 90 gr étcsoki, ízlés szerint rum

Elkészítés: A darált kekszet, a dióval és a lekvárral keverjük el. Formázzunk belőle golyókat és fél órára tegyük hűtőbe. Olvasszuk fel az étcsokit és a kihűlt golyókat forgassuk bele. Mielőtt megdermedne forgassuk meg dióval. Tegyük a kész golyókat a hűtőbe és miután megdermedt rajta a csoki, fogyaszthatjuk is.