Elkezdődött az adventi időszak, és ezzel együtt egyre többen vesszük elő a karácsonyi dekorációinkat, melyekkel ünnepi köntösbe öltöztethetjük otthonunkat. Ennek egyik elengedhetetlen kelléke az adventi koszorú, amit akár magunknak is elkészíthetünk.

Fontos azonban tudni, milyen koszorú trendek hódítanak idén, ennek megfejtéséhez pedig a Dekorvarázs műhely segítségét kértük, akik 5 különböző koszorú stílust is megmutattak nekünk annak érdekében, hogy mindenki megtalálja a maga kedvencét.

Klasszikus fenyő, egy kis extra fénnyel

Sokan törekszenek arra, hogy ötvözzék a régi szokásokat és az új ötleteket, így született meg ez a klasszikus koszorúalapra készült adventi dísz, amire nagyon izgalmas elemek kerültek. Idén is nagyon divatos természetes díszítő elemeket használni, mint például különböző fák és bokrok terméseit, melyeket a szivárvány minden színére festve meg tudunk vásárolni. Ezt egészítették egy-két csillogós gömböcskével és csillaggal - illetve egy gomb elemmel működő, hajszálvékony égősor is felhelyezésre került, ami még különlegesebbé teszi.

Pihe-puha plüss alap

Az elmúlt években egyre többen választanak plüssből vagy kötött anyagból készült alapot, aminek előnye, hogy nem szárad el, így akár a következő szezonban is újból használható. Plüss és kötött alapot is rengeteg színben készítenek, ám érdemes olyat választani, amihez még további 2-4 szín könnyen hozzá kombinálható, mert így nem fogunk tanácstalanul állni a virágos előtt azon gondolkodva, hogy ehhez az árnyalathoz vajon mi passzolna.

Az apró elemek elrendezésében is egyre szabadabbak az alkotók: egyes koszorúkon egy borsónak sem jutna már hely a sok kis dísz között, de olyanok is akadnak, amelyeken a dekoráció inkább egy oldalra koncentrálódik, ezzel asszimetrikus hatást adva a koszorúnak.

Kerámia asztaldísz

Kifejezetten modern változata az adventi koszorúnak. Alapjául egy csodaszép, elegánsan mintázott, téglalap alakú kerámia kelyhet választottak, amelybe 3 egyforma és 1 eltérő színű gyertya került. A gyertyák közötti üres teret színes szalmával vagy mohával érdemes kitömni, arra pedig jöhetnek az apró díszek.

"Ezt azoknak ajánljuk, akik maguk szeretnék elkészíteni az adventi díszüket, de nem szeretnének - vagy nem tudnak - sok időt szánni rá. Ehhez ugyanis nem kell olyan sokat drótozni, ragasztani és sok-sok fenyőágat igazgatni sem. Csak a gyertyák, némi tömőanyag, valamint néhány apróság szükséges, és pillanatok alatt kész van" - mondta Kinga, a Dekorvarázs műhely alapítója.

Négyzet és szív alak

Ugyanezen elvből kiindulva akár fából is varázsolhatunk koszorú alapot, és formák tekintetében is eltérhetünk a téglalap alaktól. Választhatunk négyzet vagy szív alakot is, ez teljes mértékig az ízlésünkre van bízva.

A keskeny alapokkal kapcsolatban azonban jó tudni, hogy mivel nincs belül túl sok hely a gyertyáknak, így érdemes olyan darabokat választani, amik kissé vékonyabbak, viszont magasabbak az átlagnál.

Ez azért fontos, mert a 4 gyertya mellett kevés hely marad a többi dísznek, ha túlságosan duci gyertyát választunk, ha pedig nem elég magas, akkor talán nem bírja ki a 4 hetet, míg elérkezik a karácsony.

Ágakból készült adventi koszorú

Aki szereti a természetes elemeket, de szeretne valami újat kipróbálni a fenyőn kívül, annak az ágakból készült alap kiváló választás. Natúr színének köszönhetően szinte minden árnyalattal jól kombinálható, ráadásul ez is tartós, így a következő évben új díszítő elemekkel ismét felhasználható.