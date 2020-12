A karácsonyfánál ismertebb ünnepi növény nyilvánvalóan nincsen, de ne elégedjünk meg vele. Mutatunk még öt csodálatos ünnepi növényt, és azt is eláruljuk, hogyan kell gondozni őket.

Az adventi időszakban az örökzöldek mellett virágzó cserepes növényekkel, vagy virágzó illetve bogyós ágakkal is dekorálhatjuk otthonunkat. Ezek gyönyörű, élénk színeikkel fokozzák a karácsony meghittségét, ráadásul nem kell attól tartanunk, hogy elfonnyadnak, összeszáradnak.

1. Karácsonyi kaktusz

Pár éve újra a trendi karácsonyi növények listáján szerepel a karácsonyi kaktusz, aminek nevével ellentétben nincsenek tüskéi. Nevét onnan kapta, hogy karácsonykor hozza gyönyörű virágait. Több színben is beszerezhető, virágai rózsaszín, piros, sárga, fehér és narancs árnyalatban pompáznak. Kevés ápolást igényel, ez pedig sokaknak nagyon szimpatikus lehet az ünnepek előtti rohanásban. Mindössze annyira kell figyelni, hogy rendszeresen kapjon vizet, elegendő fényt és ne tegyük közvetlenül a fűtés mellé. A 22 fokos szobahőmérsékletet szereti, afölött már nem érzi jól magát. Ha melege van, a virágzási ideje két héttel is megrövidülhet. Betegségre nem hajlamos.

Az ünnepek elmúltával a virágok helyén új levelek jelennek meg, melyekkel otthon is könnyen szaporíthatjuk a növényt.

3. Amarillisz

Szintén nagyon népszerű karácsonykor az amarillisz. Óriási virágokat hoz, amik mindenkit elkápráztatnak. A körülbelül 30 cm magas növény decemberben, gyakran karácsony körül virágzik. Különböző színekben vásárolhatjuk meg, a sötétvöröstől a vakító fehérig. Az amarilliszt virágzása idején jól el kell látni vízzel. Kedveli az alátéttel történő öntözési módszert, így a növény a gyökérzetével be tudja szívni a szükséges nedvességet. Ha az amarillisz elvirágzik, akkor sem szabad kidobni: folytassuk az öntözést. Szeptemberben tegyük kicsit hűvösebb helyre és tartsuk szárazon. Az amarillisz ekkor újra hajtani kezd és decemberig megint gyönyörű virágokat hoz.

3. Mikulásvirág

A mikulásvirág különösen népszerű télen, az egyik legismertebb karácsonyi növény. Színes levelei teszik dekoratívvá, szemet gyönyörködtetővé. A leggyakoribb az ünnepi pirosban pompázó változata, de elérhető fehér, sárga vagy rózsaszín változatban is. Aki azt gondolja, hogy az ünnepekkel a mikulásvirág fénye is elmúlik, az téved. Ha megfelelően gondoskodunk róla, akár húsvétig virágozhat. Normál szobahőmérsékleten érzi magát a legjobban, a hűvös, huzatos helyeket nem szereti. Tavasszal visszavágható.. Ha ősszel ismét behozzuk, tápoldatozzuk, karácsonyra újra díszesen pompázik.

4. Barbara ág

Cseresznyevirág karácsonykor? Hihetetlennek tűnik, ugye? Pedig a németajkú települések lakosai még minidig hódolnak ennek a régi hagyománynak. A Barbara-ágakat december 4-én (Szent Barbara napján) éjfélkor, egy szál ingben kell a lányoknak, asszonyoknak levágni a cseresznyefáról, majd a lakásban vízzel teli vázába helyezni. A meleg miatt a gallyak rügyezni kezdenek, és pontosan karácsonyra kinyílnak a virágok, melyek a következő évben szerencsét hoznak.

5. Magyal

A magyal vagy másnéven ilex, klasszikus karácsonyi növény, melyet számtalan dekorációhoz fel tudunk használni. Örökzöld, bőrszerű levelei és piros bogyói igazán ünnepi hatást keltenek. Ágait koszorúba fonva, vagy más ágakkal kombinálva vázába is tehetjük. Arra azonban ügyelni kell, hogy kisgyermekek és háziállatok ne jussanak hozzá: bogyói és levelei is erősen mérgezőek. A kertben a magyal rendkívül igénytelen. Évente egyszer kell tápoldatozni és metszeni.