Az Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt, azaz a december 25-ét megelőző négy vasárnapot és a közéjük eső hétköznapokat jelenti. Az advent szó jelentése 'eljövetel', ami nem csupán a karácsony előkészítő időszaka, de az egyházi év első része is.

Advent egykor

Az advent egy időben hat héten át tartott, azaz Márton-naptól egészen december 24-ig, később azonban négy vasárnapra rövidült, amelyek külön-külön is jelentéssel bírtak.Az egymást követő négy vasárnap az Úr négy eljövetelét jelképezte: eszerint először a megtestesülésben, másodszor a kegyelemben, harmadszor a halálunkban, negyedszer az ítéletkor jön el. Az Úr eljövetelére régebben bűnbánó lélekkel készültek a hívők, ehhez pedig hozzátartozott a böjt; így a karácsonyt megelőző négy hét régen bizony böjti időszaknak számított, amikor mind a hús, mind a tejtermékek fogyasztása tiltólistára került. A XVIII. század második felében már csak a szerdai, pénteki és szombati napon tartották a böjtöt.

Az Advent kezdetét sok helyen harangszóval jelezték, ettől fogva karácsonyig ildomos volt kerülni a hangos mulatságokat és a táncot is, így lakodalmat sem tartottak ebben az időszakban. Tartottak helyette úgynevezett roratét, amit hajnali misének, angyalmisének vagy aranyos misének is neveztek. A roratét Advent első vasárnapjától karácsony első napjáig minden hajnalban celebrálták Szűz Mária tiszteletére, valamint annak kifejezésére, hogy a hívők mennyire várják Jézus eljövetelét. A roraték előtt a gyerekek sok helyen a énekszóval, csengetéssel ébresztgették a falvak, városok lakóit, nehogy valaki lemaradjon a szetmiséről.

Advent ma

A karácsonyt megelőző időszakot, azaz az Adventet manapság is szinte mindenki tartja, még akkor is, ha a legtöbben csak az adventi koszorún lévő gyertyákat gyújtják meg vasárnaponként. Bár a böjt és a hajnali mise már szinte teljesen feledésbe merült, sokan azért az Adventet egyfajta - a karácsonyra való - lelki felkészüléssel kötik össze. Ilyenkor érdemes kicsit több időt szentelni a szeretteinknek és lelkileg is átadni magunkat a várakozásnak. Ebben nagy segítséget jelenthet, ha tudjuk, hogy pontosan mit is jelképeznek az adventi koszorú gyertyái. Manapság már rengeteg színű és stílusú koszorúból választhatunk, ám eredetileg Adventkor három lila és egy rózsaszín gyertya várt meggyújtásra, amelyek a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretet szimbolizálták. Érdekesség, hogy a hagyományos koszorún a gyertyákat nem úgy gyújtották meg, hogy az első három vasárnapon a lilákat, végül a rózsaszínt, hanem az első két alkalommal két lilát, majd a rózsaszínt (örömvasárnap) és végül egy újabb lila gyertyát gyújtottak meg. A sorrend persze manapság már nem számít, hiszen kevesen akadnak, akik hagyományos adventi koszorúval várják a karácsonyt, így voltaképpen elég az is, ha az Advent vasárnapjain a négy szimbólumra gondolunk, és ezeket szem előtt tartva várjuk az ünnepet.

Ne feledjétek, 2021-ben

az első gyertyát november 28 -án

-án a második gyertyát december 5 -én

-én a harmadik gyertyát december 12 -én

-én a negyedik gyertyát december 19-én gyújtjuk meg.

