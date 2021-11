Az adventi időszakot minden évben nagy izgalommal várjuk, hiszen ebben a néhány hétben fizikailag és lelkileg is készülünk a közelgő ünnepekre. Kívül-belül ünnepi hangulatba öltöztetjük magunkat, és arról is igyekszünk gondoskodni, hogy a legmegfelelőbb ajándékok kerüljenek a fa alá szeretteink számára.

A valóság azonban sokszor kevésbé idilli, ugyanis a rohanó hétköznapok forgatagában sokkal kevesebb idő áll a rendelkezésünkre, mint amennyire szükség lenne. Az év végi időszak gyakran munka szempontjából is hajtós, ez pedig megnehezíti a készülődést, a gondos ajándékválasztást és a ráhangolódást is. Vannak azonban gyakorlati tippek, amelyekkel segíthetünk magunkon, mi pedig most eláruljuk, hogyan lehet a legokosabban felkészülni az ajándékok beszerzésére.

1. Ne hagyjuk az utolsó pillanatra!

Mindig azt gondoljuk, hogy 1-2 hét elég lesz az ajándékok beszerzésére. Lelki szemeink előtt megjelenik a kép, ahogy könnyeden belibbenünk az egyik plázába, és néhány óra leforgása alatt megvesszük az ajándékokat a férjünknek/feleségünknek, szüleinknek, nagyszüleinknek és a barátainknak is. A valóságban viszont ez csak akkor történhet meg, ha már fejben mindenkinek megvan a tökéletes meglepetés, illetve, ha az adott plázában mindent meg is tudunk venni. Ám mivel általában ezek nem gyakran teljesülnek egy időben, ezért érdemes már november végén elkezdeni a felkészülést.

2. Írjuk fel az ötleteinket!

Sokan panaszkodnak arra, hogy mire elérkezik a vásárlás ideje, elfelejtik az ötleteiket. Ez érthető is, hiszen annyi információ fut át a fejünkön egy nap, hogy egyszerűen képtelenség ennyi mindent észben tartani. De szerencsére nem is kell, hiszen az okostelefonjainkba pillanatok alatt feljegyezhetjük az ötleteinket, és rendszerezhetjük is azokat. Így pillanatok alatt össze tudjuk szedni a gondolatainkat, és kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezünk valakiről.

3. Használjuk ki a digitális világ összes előnyét!

Az internet világában nemcsak arra van lehetőségünk, hogy a telefonjainkban jegyzeteket rögzítsünk, hanem arra is, hogy online ötleteljünk és keresgéljünk az ajándék lehetőségek között. Gondoljunk csak bele, mennyivel kényelmesebb a kanapén heverészve szörfölni az egyes oldalak között, mint loholni egy fülledt plázában munka után leizzadva boltról-boltra. Manapság számos olyan webáruház van, amelyek az összes korosztály számára bőséges ajándékkínálattal rendelkeznek, és néhány kattintással mindent megtudhatunk az egyes termékekről. Ha pedig megtaláltuk a vágyott darabot, akkor online meg is vásárolhatjuk, így még emiatt sem kell útnak indulni. Ezzel rengeteg időt és energiát spórolhatunk meg, mellesleg egészségügyi szempontból is biztonságosabb, ha nem tömörülünk órákig zárt helyiségekben.

4. Vásároljunk okosan!

Érdemes olyan online áruházat választani, ahol mindent - vagy szinte mindent - meg tudunk egy füst alatt vásárolni. Hiszen az csak egy része a feladatoknak, hogy megvesszük az ajándékokat, mert ezeken felül még szükségünk lesz csomagolóanyagra, díszítésre, üdvözlőkártyára, és még egy sor más dologra, amik miatt szintén kényelmetlen besétálni egy plázába. Célszerű előre tervezni, és egyszerre megrendelni mindent.

Tipp: Mielőtt nekiállsz telepakolni a virtuális kosarad, győződj meg róla, hogy az adott webáruház szállít-e a címedre. Rettentően bosszantó tud lenni, amikor a vásárlási lista gondos összeállítását követően derül ki, hogy kezdhetjük újból az egészet.

5. Élvezzük az így felszabadult időt!

Ha a fenti lépéseket betartjuk, érzékelhetően több szabadidőnk lesz, és az idegeink is épségben maradnak. A plusz időt pedig 100%-ban magunkra fordíthatjuk, és így lesz igazán kerek a karácsonyi készülődés, mert a feladatokat úgy végezzük el, hogy közben jól is érezzük magunkat.

A cikk az Auchan támogatásával jött létre.

(x)