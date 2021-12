Minden eddiginél szebb karácsonyra készül Sáfrány Emese. A légtornász élete teljesen megváltozott, amióta édesanya lett, így az ünnepek is kicsit másképpen telnek, mint eddig.

Emese arról is mesélt, hogy minden karácsony jelentőségteljes számára, tavaly ekkor jelentette be várandósságát is. Hozzátette, amióta Ádám a párja - akivel már a házasságot tervezik - még inkább meg tudja élni az ünnepet.

Ha kíváncsi vagy arra, hol él Emese, hogyan dekorálja a lakásukat és miként vélekedik az ajándékozásról, nézd meg a videónkat.