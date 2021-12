Közeledik a szeretet ünnepe, Lesi-Körtvélyessy Kinga is megpróbálja ünneplőbe öltöztetni a szívét és a lelkét. A friss HOT!-nak elárulta, hogy a ráhangolódás nehezen megy, hiszen éppen egy éve veszítette el az édesanyját.

"Tavaly nagyon hamar lett karácsony. Olyan gyorsan történt minden, a temetés, az ünnepek, hogy szinte fel sem fogtam a történteket. Amennyire csak tudtam, igyekeztem háttérbe szorítani a saját fájdalmamat, hiszen közben a kislányom, Lilike első karácsonyára készültünk. Anya hiánya azonban feldolgozhatatlan. Nincs olyan nap, hogy ne jutna az eszembe, vajon mit mondana az unokájának, hogyan ölelné magához, látna-e benne egy kicsit engem is... Fájdalmas karácsonyunk lesz nélküle, de remélem, ha most látna, büszke lenne ránk!" – mesélte a friss HOT! magazinnak Kinga, aki megfogadta, hogy lánya, Lili miatt összeszedi magát, kezdésnek pedig leszervezett egy karácsonyi fotózást, amelyet a családnak szán ajándékba.



