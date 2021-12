A királyi család is izgatottan várja az ünnepeket. A királynő hatalmas karácsonyfája már áll, és elkészült Vilmos hercegék családi fotója is a karácsonyi üdvözlőlapokhoz. A képet a közösségi oldalaikon is közzétették - a rajongók legnagyobb örömére.

Mindhárom gyermek nagyot nőtt, ám az igazi meglepetést Lajos herceg okozta. Régen mutattak róla fotót, és szinte még babaként él az emlékezetünkben, most pedig kész fiatalember.