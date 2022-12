Völgyi Zsuzsi sosem hitt a véletlenekben, és mivel az előadó mélyen vallásos, hisz abban, hogy minden okkal történik az életben. Zsuzsi – aki részt vesz majd a Rádió Dikh adománygyűjtő akciójában – a legszívbemarkolóbb segítségnyújtását idézte fel.

„Mindig is fontosnak tartottam, hogy a lehetőségeimhez mérten segítsek a rászorulóknak. Legyenek azok gyerekjátékok, jó állapotú, alig használt gyerekruhák, élelmiszer, mindig igyekszem segíteni valamivel. Így volt ez akkor is, amikor a nyár folyamán egy bácsi a házunk előtt lévő cseresznyefáról próbálta pótolni a napi betevőt. Azonnal szerettem volna segíteni neki, enni adni, de mire kimentem, továbbállt. Meg is beszéltük a kislányommal, hogy ha újra felbukkan, segítünk neki" – elevenítette fel az énekesnő, aki a mai napig úgy érzi sorsszerű volt a találkozása a rászoruló idős emberrel.



„Amint felbukkant legközelebb is, futottunk Glórikámmal, hogy ennivalót adjunk neki. Összeszedtük a kenyeret, amink még volt, szalámit, kolbászt, minden olyan ételt, amivel segíteni tudtunk neki. Mikor kivittük neki és megfordult, egy tiszta tekintetű, kedves embert ismertünk meg. Elfogadta a kis csomagunkat, mi pedig nagyon örültünk, hogy segíthettünk neki. Azóta se láttuk őt, de hiszek abban, hogy véletlenek nincsenek. Ha jót adsz, jót is kapsz vissza. Az eset után rengeteg pozitív változás történt az életemben. Jött a Farm VIP megkeresés, a Romantic koncertek és most ez a jótékonysági rádióműsor, amelynek részese lehetek. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen jó mederben van most az életem" – mondta Völgyi Zsuzsi.