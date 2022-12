Minden évben lázasan készül az ünnepekre Liptai Claudia, aki nem tagadja, vérbeli rajongója a karácsonynak.

„Nem is tudnék belőle titkot csinálni, hogy mennyire karácsony mániás vagyok, mert tele van a ház a karácsonyi dolgokkal. Mindig beszerzek egy újabb fénydekorációt, Ádám nem győzi rendelni az elemtöltőket. Egyfolytában tölteni és cserélni kell az elemeket a dekorban. Bevallom, annyi fénydekoráció van a lakásban, hogy este nem kapcsolunk villanyt és így is nappali világosság van a házban" – mondta Liptai Claudia, aki családjával idén már a fát is pompába öltöztette.

„Eddig minden évben megvártuk a szentestét és csak akkor díszítettük fel a fát. Eddig bírtam, idén már most áll a fa, van rajta vagy 400 égő. Minden évben egy újabb hosszabbítót vagy okoskapcsolót kell beüzemelni, mert mindig találok egy újabb égősort, amit fel szeretnék rakni a fára. Szerencsére Ádám ebben is partner, mindig segít, hogy minden flottul menjen" – árulta el az 'ÉdesKettes' műsorvezetője, aki a kertet és a házat sem hagyja dekoráció nélkül.

„Három fényágyú világítja meg a házat, de a kertben vannak felfújható dekorelemek is. Az egyik Mikulás kicsit megadta magát, de érkezik helyette egy új. A hóember és a szarvas viszont remekül festenek" – mondta Liptai Claudia, aki az ünnepekre való készülődés mellett igyekszik arra is figyelni, hogy segítsen azoknak, akiknek az ünnepek nehézségekkel telnek.

„Persze nemcsak ilyenkor fontos az adakozás, mi igyekszünk ott segíteni, ahol és ahogy tudunk. Legyen szó gyerekjátékokról, jó állapotú ruhákról vagy épp karácsonyi díszekről, tovább szoktuk őket adni olyan szervezeteknek és olyan helyekre, ahonnan az arra rászorulókhoz eljut. Olyan emberekhez juttatják el őket, akiknek sok örömet szerezhetnek ezek a dolgok, hiszen máshogy nem juthatnának hozzájuk. Jó érzés adni és tudni, hogy egy kicsit ezzel is segíthetünk" – tette hozzá Liptai Claudia a Luca-napi adománygyűjtő adásban, amely során 1 millió forintot gyűjtött a 95.8 Sláger FM és a Sláger TV az Ökumenikus Segélyszervezet számára.