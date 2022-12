A karácsony a családdal töltött értékes időről szól, a megkérdezett nők 69 százaléka, a férfiaknak pedig 60 százaléka tartja ezt a legfontosabbnak, ugyanakkor az előkészületek feszültséggel is járnak - derül ki egy felméréséből, amely szerint a stressz levezetésére az emberek sokféle módszert választanak: ötödük könyvolvasással, 16 százalékuk kávézással lazít, 15 százalékuk házimunkával, ugyanennyien kirándulással, míg 14 százalékuk házikedvencük simogatásával nyugtatják magukat; a válaszadók 30 százaléka nem stresszel semmin, vagy mindig is élvezte az ünnep pillanatait vagy megtanulta elengedni a nehézségeket.

A közlemény szerint a második helyen a készülődés izgalma áll a karácsonyhoz kapcsolódó örömök sorában, ami inkább a nőkre jellemző (47 százalék), mint a férfiakra (26 százalék), utóbbiak számára ennél fontosabb a pihenés (36 százalék) amiből a nőknek kevesebb jut ebben az időszakban (32 százalék).

Minden ötödik válaszadó az év végi feltöltődésre koncentrál az ünnepek alatt, míg mások a következő év tervezését (14 százalék) és az elmúlt év értékelését is ilyenkor végzik el (10 százalék).

Az ajándékozás is jellemző örömforrás, a válaszadók közel negyede érzi magát jobban attól, ha ajándékot adhat vagy kaphat. A fiatalabb korosztályok esetében az ajándékok kérdése még fontosabb, valamint a nők is jóval nagyobb, 27 százalékos arányban várják a meglepetések miatt a karácsonyt, mint a férfiak, akiknél ugyanez az arány 17 százalék.

Sokaknak remek ünnepi hangulatot jelent az ajándékbontás és a fadíszítés, az előbbit a megkérdezettek 35 százaléka, utóbbit pedig 32 százaléka tartja kedvelt időtöltésnek, ugyanakkor az ajándékok becsomagolása csak minden ötödik válaszadó számára okoz örömöt. A megkérdezettek negyedének a kötelező időtöltés nélküli otthonlét adja a legjobb pillanatokat ebben az időszakban. Összességében a nőknek minden - még a karácsonyi menüsor elkészítése is - nagyobb örömöt ad, mint a férfiaknak, akik számára úgy tűnik, hogy az ünnep pillanatai kisebb jelentőséggel bírnak.

A válaszadók 35 százaléka szerint egy kávét meginni leginkább egy kis lazítással ér fel, minden harmadik válaszadó számára pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy jól induljon a nap. Ezek a pillanatok az emberek 18 százaléka számára az úgynevezett énidőt is jelentik, amikor nem kell külső elvárásoknak megfelelni. A női válaszadók közül többen kávéznak (23 százalék), és a fiatalabb válaszadók is inkábba a magukra szánt időnek tekintik a kávézás perceit, míg az idősebb korosztály inkább a napindító, ébresztő funkcióját tartja fontosnak.

A megkérdezettek szerint karácsony előtt a legnagyobb stresszforrást a tömeg jelenti (21 százalék), és sokan aggódnak a pénzköltésen (15 százalék), az ajándékötletek hiányán (14 százalék) és az árakon is (11 százalék). A nőket jobban frusztrálja a pénzköltés, a tömeg, az ajándékötletek, és az árak, míg a férfiak kevésbé aggodalmaskodnak az ünneppel kapcsolatosan.

A közlemény idézi Szél Dávid pszichológust, aki elmondta, sokan érzik úgy, hogy terhes a készülődés, mivel az emberek jó része úgy gondolja, minden akkor, abban a pár napban dől el, és a hangulatnak is tökéletesnek kell lennie. Hozzátette, de ahogyan tökéletes szülő sincs, úgy tökéletes karácsony sem, ám "elég jó karácsony" lehet. Ehhez azonban az kell, hogy az emberek belássák, a kellemes karácsonynyi együttléthez nem kellenek feltétlenül drága ajándékok és nyolcfogásos vacsora.