Curtis alig egy hete adta ki új slágerét, de máris egy másik friss szerzeménnyel jelentkezik: a Lehetne újra február szövegét a rehabilitációja alatt írta, és szerelmének, Krisztinek szól. Ráadásul Curtis kivételesen nemcsak rappel, hanem énekel is a dalban.

Újabb klippel jelentkezik Curtis, pár nappal az után, hogy megjelent a Nem maradok padlón című slágere, amelynek videója már 1 milliós megtekintésnél jár. A legújabb számának, a Lehetne újra februárnak a szövegét a rehabilitációja alatt írta, amely egy őszinte vallomás párjának, Krisztinek.