Karl Shiels színész 47 évesen elhunyt: a Batman: Kezdődik! című filmben is játszott.

Váratlanul elhunyt Karl Shiels színész. A többi között szerepelt a Batman: Kezdődik! és a Bűn hálójában című filmben, valamint olyan sorozatokban, mint a Peaky Blinders, a Fair City, az Into the Badlands és a Foyle háborúja. A színész halálát a menedzsere is megerősítette. "Karl egyedülálló tehetség volt" – írta a menedzser, hozzátette, szerencsések, akik ismerhették a színészt – írja a Daily Star.