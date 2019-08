Hét napra kilenc headliner fellépő jut az idei Sziget fesztiválon. A könnyűzenei színtér világsztárjai közül koncertet ad Ed Sheeran, a The 1975, Martin Garrix, Macklemore, a National, Post Malone, a Florence + The Machine, a Twenty One Pilots és a Foo Fighters is.

A szerdai nyitónap húzóneve Ed Sheeran, a 28 éves brit zenész, dalszerző, énekes, aki az elmúlt tíz évben több mint száz zenei díjat kapott, köztük négy Grammyt, számait pedig többmilliárdszor nézték meg a legnagyobb videomegosztón, Shape of You című felvételét egyedül csaknem négymilliárdszor. Tavaly ő volt a világon a legtöbb eladást produkáló zenész.



A fesztivált augusztus 13-án, kedden egy két és félórás koncerttel lezáró amerikai Foo Fighters a világ egyik legnépszerűbb rockbandája. A frontember, a gitározó és éneklő Dave Grohl, a Nirvana exdobosa által vezetett csapatban Nate Mendel játszik basszusgitáron, Pat Smear gitáron, Taylor Hawkins dobol és ütőhangszereket szólaltat meg, Chris Shiflett gitározik és vokálozik, a billentyűs pedig Rami Jaffee.

A nagyszínpadon mutatja be produkcióját a Magyarországra először látogató amerikai rapper, Post Malone, a skót Franz Ferdinand pedig hat év után tér vissza a fesztiválra. Fellép a tavalyi legjobb alternatív album Grammy-nyertese, az amerikai National, az idei Grammyn a legjobb remixnek járó díjat bezsebelő Mura Masa, a brit alternatív rockzenei élet kiemelkedő gitárosa, Johnny Marr (ex-Smiths, The The, Electronic), a múlt év végén új nagylemezzel megjelenő Tom Odell, az indie rockot és a népzenét ötvöző amerikai Big Thief. Szintén érkezik a Matt Healy által vezetett brit indie rock szenzáció, a The 1975, a világ legjobb dj-i közé sorolt Martin Garrix, a Szigetre 2015 után visszatérő Florence + The Machine, valamint a legjobb popduó-előadásért járó Grammy-díjat két éve elnyerő Twenty One Pilots is.

A második legnagyobb programhelyszínen, a 12 ezer nézőt befogadó Mastercard Színpad by A38 sátorban lép fel például Frank Turner, a Razorlight, a CHVRCHES, Xavier Rudd, James Blake, Richie Hawtin, a Broken Social Scene és a Metrik. A Petőfi Rádió - Telekom VOLT Színpad a hazai előadók (például a Cloud9+, az Ivan & The Parazol, a Fran Palermo, Sena, a Platon Karataev, az Anima Sound System, a Redred, a Psycho Mutants) mellett első alkalommal külföldi fellépőket is kínál, mások mellett Gili Yalót, a Shake Shake Gót, Stella Donnellyt vagy az Inspector Cluzót.

A Bacardi Aréna partihelyszínen nemzetközi dj-felhozatal szolgáltatja a zenét, de az elektronikai színtér képviselői (köztük mások mellett John Digweed) gondoskodnak a programról a Samsung Colosseumban is. Az Európa Színpadon a szerdai nyitónapon lesz egy nemzetközi tehetségkutató döntője, a többi napon a Sziget Europe Talents tizenkét országból érkező győztesei mutatják be tudásukat.

A világzene idei fő helyszíne a Global Village, ahol látható és hallható lesz az ukrán Hudaki Village Band, a lengyel Dikanda, a kolumbiai Puerto Candelaria, a ciprusi Monsieur Doumani, a finn Jaakko Laitinen & Väärä Raha, a francia Aälma Dili és San Salvador, a szerb Branko Bako Jovanovic, az olasz Fanfara Station és a nigériai Ezza is.