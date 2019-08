Augusztus 18-án ünnepli jubileumi, félszázadik születésnapját a még mindig kisfiús sármmal rendelkező Edward Norton, aki a karrierje során a legkülönfélébb szerepekben bizonyította be, mennyire sokoldalú és nagyszerű színész. Összegyűjtöttük ezek közül a legfontosabbakat.

A legbelső félelem (1996)

Edward Nortont rögtön az első filmszerepéért Golden Globe- és Oscar-díjra is jelölték. Egy dadogós ministránsfiút játszott Richard Gere és Laura Linney oldalán, akit megvádolnak egy nagyhatalmú főpap meggyilkolásával, és egy nagymenő ügyvéd veszi a védelmébe. Az ártatlan külsejű fiú azonban nagy meglepetéseket rejt magában, miként Norton is a későbbi pályája során.

Amerikai história X (1998)

Rögtön a második híres szerepében már egyáltalán nem volt ártatlan a külseje, sőt kimondottan félelmetes. A kertvárosi neonáci szerepéért alaposan kigyúrta magát, körszakállat növesztett, meg persze azok a horogkeresztes tetkók is sokat számítottak a filmben. A kilencvenes évek végének egyik emblematikus kultfilmje pedig egy mindig aktuális kérdést feszeget.

Harcosok klubja (1999)

Ha az Amerikai História X kultfilm, mi a Harcosok klubja? A Chuck Palahniuk regényéből, David Fincher rendezésében, Brad Pitt közreműködésével készült kultfilmek kultfilmjében neve sem volt Edward Norton karakterének, személyisége viszont rögtön kettő is... De csitt! A Klub első szabálya: senkinek egy szót se a Klubról!

Az utolsó éjjel (2002)

Egyetlen éjszaka története a film, egy utolsó éjszakáé, ami után a főszereplőnek börtönbe kell vonulnia. Ezen az utolsó éjszakán viszont még rengeteg minden megtörténhet. Nemcsak a búcsúzás, de az eddigi élet szálainak elvarrása, rejtélyes megoldása és érzelmi katarzisok is. Sőt, a frusztráció kitörései is olyan dühös (és híressé vált) monológok formájában, mint az alábbi:

A hihetetlen Hulk (2008)

Nem mondható Edward Norton karrierje legsikeresebb filmjének A hihetetlen Hulk, de mégis idekívánkozik a listánkra, mint egy különleges kísérlet. A mindig inkább az intellektuális és/vagy drámai szerepeiről ismert színész ugyanis ebben kipróbálta magát szuperhősként és akciósztárként is. Nem az alakításán múlt, hogy a film kevésbé sikerült jól, és a későbbi Marvel-mozikban már Mark Ruffalo játszotta a mérgeszöld szörnnyé váló csodadokit.

Holdfény királyság (2012)

Noha csak kisebb szerepet játszott benne, de rendkívül vicces volt rövidnadrágos cserkészparancsnokként Edward Norton, és a Holdfény királyságnak már csak azért is itt a helye ezen a listán, mert képviseli a színész lassan állandónak mondható együttműködését Wes Anderson rendezővel, amit például A Grand Budapest Hotelben is megfigyelhettünk és a Kutyák szigetében is hallhattunk, hisz utóbbiban Norton adta az egyik főszereplő eb hangját.

Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje) (2014)

Az utolsó jelentős mozifilmes szerepét immár öt éve láthattuk Edward Nortontól. Az önironikus-önreflexív Birdmanben egy beképzelt színházi színészt játszott, és Oscar-jelölést is ért az alakítása (Oscar-díja viszont a mai napig nincs). Öt év hosszú idő, és már-már azt hihetnénk Nortonról, hogy eltűnt, vagy leáldozóban van a csillaga, de erről szó sincs. 2019 őszén érkezik majd a Motherless Brooklyn című filmje, amelyben Tourette-szindrómás magánnyomozót alakít többek között Bruce Willis, Willem Dafoe, valamint Alec Baldwin oldalán, ráadásul a saját rendezésében.