Pénteki naphoz illően egy igazi, partizenében bővelkedő napnak nézünk elébe a Szigeten, ahol a Dan Panaitescu Nagyszínpad programját a holland DJ fenomén, Martin Garrix zárja, de elhozza slágereit Tove Lo is, míg a Mastercard Stage by A38 sátorban singer-songwriterekkel ugorhatunk fejest a hétvégébe.

A Punnany Massif zenéje tökéletes arra, hogy a hétköznapok gondjait elfeledve, a Szigetre megérkezve elmerüljünk a napsütésben és ráhangolódjunk a hétvégére. Ők kezdenek ugyanis ma délután a Dan Panaitescu Nagyszínpadon, akik 6Lack amerikai rappernek nyújtják majd át a stafétát. Tove Lo, svéd énekesnő Habits című számával tűnt fel, majd annak Hippie Sabotage remixével végképp felkerült a slágerlistákra. A popdíva egyébként tudja, mi a dörgés, több dalt írt már Icona Popnak, a Girls Aloudnak és Cher Lloydnak is. Most saját slágereivel mozdítja be a Szigetlakókat. Az est főfellépője Martin Garrix lesz, aki 2015-ben elképesztő end show-t prezentált a Szigeten, a fiatal holland DJ-től pedig most is hasonló őrületre számíthatunk.

Ahogy már megszokhattuk, 19 órakor ezúttal is a Love Revolution jegyében köszönhetjük fellépőnket. Ezúttal a The Climate Reality Project civil szervezet aktivistái, Rosa Anders és Milan van der Meulen szavait hallhatjuk az Igazság 10 percben című előadásban, de Al Gore, volt amerikai alelnök, a szervezet alapítója is videóüzenetben szól a fesztiválozókhoz.

Aki inkább a gitárzenére szavaz, a Mastercard Stage by A38 helyszínen a Yeasayer pszichedelikus hullámaira ülhet fel, utánuk pedig két singer-songwriterrel evezünk kicsit csendesebb vizekre. Elsőként Xavier Rudd, ausztrál singer-songwriter dalaiba bújhatunk bele, akit az északi féltekéről érkező énekesnő, a norvég Anna of the North követ bársonyos electro-pop számaival. Ahogy pedig leszáll az éj, itt is a partizenék kerülnek előtérbe, itt lesz trapütemeivel például Hucci, míg a Bacardí Arénába a TV Noise, holland DJ duó furcsa zajokból álló tánczenéjével érkezik.

Érdemes a Szigeten nyitott szemmel közlekedni, miközben koncertről koncertre járunk a helyszínek között. A Sétáló Utcaszínházak furcsa szerzetei ugyanis bárhol felbukkanhatnak, hogy elkápráztassák vagy éppen spontán buliba vonják be a szitizeneket. A katalán Sound de Secá: Sabor című műsorával, tánccal, dobokkal és különféle ütőhangszerekkel megspékelt előadásán, steampunk-jelmezeikkel minden porcikánkat mozgásra késztetik és amerre csak járnak, utcabáli hangulat kerekedik. Csakúgy, mint Mister Piano koncertjein, aki guruló zongoráján virtuóz módon játszik klasszikusokat és slágereket, de bármikor feltűnhetnek az óriás dodókon haladó kalandorok is.