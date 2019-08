Brad Pitt a legnagyobb kihívásnak nevezte Ad Astra - Út a csillagokba című új filmjét, amelyet csütörtökön mutattak be a 76. velencei filmfesztivál versenyprogramjában.

Az 55 éves amerikai színész a James Gray rendezte sci-fiben Roy McBride űrhajóst alakítja, aki a világűrbe indul, hogy megkeresse szintén űrhajós apját (Tommy Lee Jones), aki több mint egy évtizede eltűnt egy Neptunuszt kutató misszióban. A férfit sokáig halottnak hitték, de később úgy vélik, hogy még él, és egy távoli bolygón bujkál, sőt potenciális veszélyt jelent az egész univerzumra.

Roy McBride utazása egy önismereti úttá válik. "Ez a film jelentette a legnagyobb kihívást, amelyen valaha is dolgoztam, mivel a James (Gray) által elképzelt történet igen árnyalt" - közölte a bemutató előtti sajtótájékoztatón Pitt, aki egyben a film producere is. Elmondta, hogy a rendezővel a férfiasság fogalmának mélyére akartak ásni. "Egy olyan korban felnőve, amikor arra tanítottak, hogy legyél erős, és ne mutass gyengeséget. (...) Ebben van bizonyos érték, de van egy határ is, amelyet azok a fájdalmak vagy dolgok hoznak létre, amelyeket szégyellsz felfedni - magyarázta. - Úgy gondolom, azt a kérdést tettük fel, hogy jobb-e számunkra az, ha nyíltabbak vagyunk, jobb kapcsolatot építünk szeretteinkkel, szüleinkkel, gyermekeinkkel és önmagunkkal" - fejtegette.



Pitt személyes fájdalmaiból és sérüléseiből merített, hogy a lehető legőszintébb alakítást adja. Gray, aki 25 éve a színész barátja, naponta küldött neki e-maileket, gondolatokat feltárva saját életéből, hogy az aznapi forgatáshoz megadja az alaphangot. "Mi mindig nagyon nyitottak voltunk gyarlóságainkat tekintve, nagyokat nevettünk a kínos pillanatokon, és nyitottak voltunk a kudarcainkat, botlásainkat illetően" - hangoztatta Pitt. Elmondta, hogy jelenleg arra összpontosít, hogy a film végre forgalmazásba kerüljön, amit többször el kellett halasztani, miután tavasszal a Disney felvásárolta a 21st Century Fox vállalatot.