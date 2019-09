41 éves korában elhunyt LaShawn Daniels Grammy-díjas zeneszerző, aki többek között Lady Gaga Telephon című számát jegyzi.

Daniels a legnagyobb sztárokkal dolgozott együtt, zenét írt Lady Gagának, Beyoncénak, Whitney Houstonnak és Michael Jacksonnak is. Az ő nevéhez fűződik Gaga 9 perces száma, a Telephone is, amiben Beyoncé is szerepel - írta a Blikk az Independent nyomán.



LaShawn Daniels 41 éves volt, autóbalesetet szenvedett.