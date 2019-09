Javában tart az ősz, ami a csodás színei mellett számos fantasztikus programot is tartogat számunkra. Színházi bemutatók, fesztiválok sora várja a látogatókat. Összeszedtünk néhányat, amiket mindenképpen érdemes megnézni.

Herczeg Ferenc: Kék róka

„Járt-e Cecile a Török utcában?" – ez a kérdés azok számára is ismerős, akik eddig nem olvasták vagy látták a Kék róka című színjátékot, mely a francia társalgási vígjátékok mintájára készült, és Herczeg Ferenc legnagyobb színpadi sikere. A néző, mintha egy kulcslyukon át leselkedne négy ember szerelmi civakodásának szemtanújaként. A kék róka szimbólum, mely meg is jelenik a darabban, a főszereplő nő, Cecile alakjában. Annak a varázslatnak, fantáziának, valóságon túli világnak a szimbóluma, mely az élet hétköznapiságával, leültségével, érdektelenségével szemben arat diadalt. További részletek itt érhetők el.

Időpont: október

Helyszín: Újszínház

Csokoládé- és édességünnep a Bazilikánál

Az év legédesebb hétvégéje, az Édes napok Budapest, csokoládé és édességünnep szeptember 13-15. között kerül megrendezésre a Bazilika előtti Szent István téren.

A budapesti Édes Napok, Perugia, Tübingen és Obidos után Európa 4. legnagyobb szabadtéri, ingyenesen látogatható édesség tematikájú rendezvénye. Az utóbbi években a magyar csokoládé és édességgyártók Európa legrangosabb szakmai díjait hozzák el, így a gasztronómiában általánosságban tapasztalható minőségi változás eléri a cukrászatokat is és az édesség szakma szintén megbecsült helyére kerül. További részletek itt érhetők el.

Időpont: szeptember 13-15.

Helyszín: Budapest, Bazilika

Kürtőskalács Fesztivál

Idén október 11-13. között újra a közkedvelt Városliget ad otthont a 7. Kürtőskalács Fesztiválnak, melyen az édesszájú látogatókat rekordszámú kürtőskalács-készítő stand várja. A régiúj helyszíne ezúttal a Vajdahunyad vára mögötti parkos terület, ahol az ínycsiklandozó kürtőskalács-desszertek mellett nagykoncertek, színes gyermekprogramok és sok-sok meglepetéssel csábítják az őszi gasztroprogram kedvelőit. További részletek itt érhetők el.

Időpont: október 11-13

Helyszín: Budapest, Városliget

Csabai Kolbászfesztivál

2019-ben is kiderül, ki készíti a legfinomabb csabai kolbászt. Az ínycsiklandozó kolbászok és hurkák mellett számos egyéb gasztronómiai élménnyel, zenés programmal, kézműves foglalkozásokkal és disznóvágás bemutatókkal is várják a látogatókat. További részletek itt érhetők el.

Időpont: október 24-27

Helyszín: Békéscsaba

Szüreti Mulatság

Október második szombatján Hollókő fiataljai díszes népviseletbe öltözve vonulnak fel a faluban, hirdetvén, hogy véget ért a szüret, és biztosított a jövő év bora. Számot adnak az év jeles történéseiről is mondókákkal, vidám falubeliekről költött fricskás versikékkel. A rendezvényen kézműves kirakodó vásár és kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. A bor készítésének első lépéseit is megismerhetik a látogatók, mint a szőlő préselést és a friss mustot meg is kóstolhatják. További részletek itt érhetők el.

Időpont: október 10

Helyszín: Hollókő