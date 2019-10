Az egyre hűvösödő időjárás becsalogatja az embereket, de nem kell, hogy a bent feltétlen és mindig az otthon melegét jelentse. Falak között is szuper programok várják az élményre vágyókat, de természetesen annak is akad mit csinálnia, aki mégis inkább a szabad levegőre vágyik.

Budapesti Operettszínház - A Szépség és a SzörnyetegAz egyik legszebb Disney-meséből adaptál musicalt itthon 2005-ben mutatták be, vagyis már 14 éve játszák, a sikere pedig még most is töretlen, és egészen biztos, hogy még hosszú évekig varázsolja el a hazai közönséget. A New York-i Broadway-n szintén nagyon sokáig volt a színházba látogatók kedvence a darab, az 1994-es bemutatója után 13 évig volt porondon, és szerte a világon pontosan annyira imádják az emberek, mint a Pesti Broadway-n. Több infót ide kattintva tudhatsz meg.

Időpont: őszi szeton

Helyszín: Budapesti Operettszínház, 1065 Budapest, Nagymező utca 17.

Szüreti ForgatagA méltán híres Hajósi Pincefalu színes programokkal és szüreti mulatsággal várja hétvégén az embereket. Minden lesz, mi szem-szájnak ingere. A családias hangulatú, közel egésznapos rendezvényen az ételek és italok iránt érdeklődök garantáltan megtalálják azt, amire az ízlelőbimbójuk vágyik, de koncert és egyéb bemutatók is színesítik a programot, és a Hajósi Pincefalu puszta szépségéről sem szabad megfeledkezni. Több infót ide kattintva tudhatsz meg.

Időpont: 2019. szeptember 21.

Helyszín: Hajósi Pincefalu

Futrinka Egyesület születésnapjaA Futrinka Egyesület 2006 óta menti az elárvult kutyákat, születésnapjuk alkalmából pedig egy családias és ingyenes programmal próbálják közelebb hozni az embereket a védenceikhez. A gyerekeknek ugrálóvárral, lovaglási lehetőséggel kedveskednek, a felnőttek pedig sok finomsággal tölthetik meg gyomrukat, amellett, hogy gazdikereső kutyusokkal ismerkedhetnek. Szombaton a kajászói focipálya megtelik nevetéssel és boldog csaholással, nem érdemes kihagyni. Több infót ide kattintva tudhatsz meg.

Időpont: 2019.szeptember 21., 11:00 - 17:00 óra között

Helyszín: Kajászó, focipálya

Anti Fitness Club - LemezújrajátszóAz egykor hatalmas népszerűségnek örvendő banda visszatér, hogy az egykori rajongók nosztalgiázhassanak egy kicsit. A 2015-ben feloszlott együttes duplakoncertet ad, hiszen 10 éve jelent meg a Lélekzet című lemezük. Persze ez nem jelent újrakezdést, a múltidézés egyetlen egy napra szól. A lemez közönségkedvencein túl természetesen az együttes életében mérföldköveknek számító dalok is megszólalnak. Több infót ide kattintva tudhatsz meg.

Időpont: 2019. Szeptember 21.

Helyszín: A38 Hajó koncertterem

Street Food & Food Truck Weekend, KeszthelyKeszthely belvárosát elárasztják a finom ételeket adó kocsik, melyek között ugyanúgy lesznek hagyományos fogásokat kínálók, mint modern finomságokat felszolgálók. Természetesen az ételek mellett egyéb módok is lesznek arra, hogy az ember arca mosolyra húzódjon: több koncerten is lehetőségük lesz lemozogni valamicskét az elfogyasztott fogásokból az embereknek. Több infót ide kattintva tudhatsz meg.

Időpont: 2019. szeptember 21-22.

Helyszín: Fő tér, Keszthely