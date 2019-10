Tudtad, hogy melyik korábbi Joker volt Joaqin Phoenix barátja? Hogy miként fogyott le a színész a szerep kedvéért? Hogy mivel írt filmtörténetet már most a Joker? Ezeket, és sok minden mást is megtudhatsz cikkünkből, az október 3-án mozikba kerülő Jokerről.

1.Joaquin Phoenix az ötödik olyan színész, aki eljátssza a mozivásznon Jokert, a képregények lapjain megszületett, leginkább Batman gonosz ellenfeleként ismert, ijesztő vigyorú mesterbűnözőt. Az elődei Cesar Romero, Jack Nicholson, Jared Leto és tragikusan korán elhunyt Heath Ledger voltak. Utóbbi közeli barátságot is ápolt Phoenix-szel.

2.Az említett elődök közül hárman is Oscar-díjasok, ráadásul Heath Ledger épp Joker szerepéért nyerte el az aranyszobrot. Most Joaquin Phoenixet is a jövő évi Oscar-gála egyik nagy esélyeseként emlegetik a Joker kapcsán.

3.Ez a Joker nagyon más, mint a többi. Nem egy szuperhősfilmes harsány gonosz, hanem egy esendő ember, akinek a sorsdrámáját akarták megmutatni az alkotók. Ezért a filmjük Joker eredettörténetére koncentrál, és a legkevésbé sem képregényes stílusú. Az elképzelés pedig nagyon úgy tűnik, hogy bejött, a Jokert olyan helyen díjazták a művészeti értékeiért, ahol hasonló zsánerű mozit korábban soha, a velencei filmfesztiválon.

4.Todd Phillips rendező a már említett okból minél inkább el akarta távolítani a filmjét a DC/Warner többi szuperhősfilmjétől (Wonder Woman, Shazam, Batman Superman ellen stb.), ezért helyezte a cselekményét inkább a múltba, a nyolcvanas évek elejére.

5.A nyolcvanas évek világával a rendező meg tudta idézni a Joker számára fontos előképnek számító korabeli filmjeit is, a Taxisofőrt, A komédia királyát, a Serpicót, vagy a Hálózatot.

6.A komédia királyában a fiatal Robert De Niro játszott egy olyan felkapaszkodni vágyó, ripacs komikust, aki mindenáron közel akar kerülni a nagy bálványához, egy sikeres humoristához. A Jokerben is szerepel Robert De Niro, ezúttal ő alakít egy olyan sikeres tévés műsorvezetőt, akit a komédiázásban sikertelen főszereplő bálványoz.

7.Todd Phillips úgy győzte meg a film megvalósításáról a Warner stúdió vezetőit, hogy a szokásos szuperhősfilmjeik költségvetésének töredékét kérte rá, 35 millió dollárt.

8.Emiatt Joaquin Phoenix is az ilyenkor szokásos sztárgázsiknál alacsonyabb összegért vállalta el a szerepet, hiszen addigra már beleszeretett a projektbe, és ez elég szokott lenni az ilyesmihez.

9.Ezt az is szépen mutatja, hogy a színész korábban már többször nemet mondott jóval több pénzt kínáló képregényfilmekre, ő lehetett volna például Doctor Strange vagy Hulk is.

10.A különleges szerepre a színész különleges módon készült fel. Politikai merénylőkről és mentális betegségekről olvasott, valamint elkezdte írni a filmbeli karaktere naplóját.

11.Todd Phillips rendező úgy képzelte el Jokert, mint egy sovány, lepusztult farkast, emiatt pedig Joaquin Phoenix lefogyott a forgatásra. Nem is kicsit, közel 25 kilót adott le egy nagyon szigorú almadiéta segítségével.

12.A filmet New Yorkban forgatták, ami több szempontból is szerencsés választásnak tűnt. Egyrészt maga a rendező is idevalósi, másrészt Joker lakhelyét, a képregények Gotham Cityjét is New Yorkról mintázták annak idején.

13.Az új Joker arcfestését egy valóban élt, és szintén bohócként dolgozó sorozatgyilkos, John Wayne Gacy korabeli fényképeit felhasználva tervezték meg.

14.A Joker a legtöbb moziban szinkronosan kerül a hazai nézők elé. A magyar változatban Rátóti Zoltán a főszereplő hangja.

15.Ahogy a Joker hirtelen nagyon sikeres lett, a rendezőt rögtön elkezdték arról faggatni, lesz-e folytatás, és a későbbiekben összecsaphat-e esetleg az ő Jokere egy új Batman-nel. (Annál is inkább, mert épp az elmúlt hetekben jelentették be, hogy Robert Pattinson lesz majd a következő Batman.) Todd Phillips azonban azt válaszolta, hogy erre nem fog sor kerülni, ez csak egyetlen film.