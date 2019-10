A színészek élete nem könnyű, hiszen parancsszóra kell tudniuk szerelmesnek, boldognak, dühösnek és szomorúnak lenni. Valamiért azonban ezek még mindig sokkal könnyebbek, mint könnyeket hullatni egyik pillanatról a másikra, pedig szinte nincs olyan film, amelyben ne sírna valaki legalább egyszer vagy a dühtől, vagy örömében és a legtöbbször bánatában. A nézők már csak a végeredményt látják, vagyis azt, ahogy elpárásodik a szereplő szeme, majd kicsordul a könnycsepp, de most az is kiderül, a színészek milyen trükkökkel képesek egyik pillanatról a másikra itatni az egereket.

A szem becsapása

Bryce Dallas Howard színésznő nemcsak elmondta, hogyan képes egyik pillanatról a másikra krokodilkönnyeket hullatni, hanem meg is mutatta egy beszélgetős műsorban. Egyszerű és szerinte bárki által elsajátítható trükk, amely során kihasználja a teste különböző egymásra hatásait a cél érdekében. A színésznő a csukott szájjal történő ásításhoz hasonló dolgot végez, a szájpadlásának megérintésével, ennek a többszöri megismétlése pedig könnyeket csal a szemébe. Az egyetlen dolog, amire figyelni kell, amennyiben sokszor kell sírni a forgatás alatt, az a megfelelő hidratálás! Pótolni kell a könnyhullatással elvesztett folyadékot.



Kémiai segítség

Hollywood a trükkökről is szól, hiszen nagyon sok olyan dolgot láthatunk a filmvásznon, ami soha nem létezett, így megvan a maga módja annak is, hogy valaki igazán valóságos könnyeket hullasson akkor is, ha erre magától sehogyan sem képes. Anna Faris színésznő bevallotta, hogy ő képtelen nagy nyilvánosság előtt sírni, ezért neki bizony szüksége van egy kis segítségre, ha olyan jelenetre kerülne a sor, melyben könnyeznie kell. Ő a mentolkristály gőzére esküszik, amely pillanatok alatt valóságos könnyeket csak az ember szemébe.



Együttérzés

Néhány színésznek nem kell megerőltetnie magát ahhoz, hogy egyik pillanatról a másikra elérzékenyüljön. Daniel Kaluuya - aki a Tűnj el! című thrillerben mutatott be nagyon erőteljes sírós jelenetet – bevallotta, őt a teljes átlényegülés segíti az ilyen helyzetekben. Egyszerűen belegondolt abba, milyen lenne, ha a való életben kerülne ilyen szituációba, és már folytak is a könnyei. „Azonosultam vele, az élete minden részletével. Ez egyszerű empátia, együtt éreztem egy olyan emberrel, aki sok mindene ment keresztül, és elnyomta az érzelmeit" – nyilatkozta a színész.



A színészi lét része

Vannak művészek, akiknek egyszerűen semmilyen trükkre nincs szükségük ahhoz, hogy sírni tudjanak, ha épp arra van szükség. Meryl Streep ilyen - nem véletlen, hogy ő korunk egyik legnagyobb színésznője. Olyan képesség ez, amely nem tanulható. A színészi elhivatottságának a része az, hogy sírjon, és ezáltal könnyebben megértesse a nézőkkel azt az érzelmi állapotot, amelyben az általa megformált karakter éppen van. „A legnehezebb dolog, ha valami olyasmit kell mutatnod, amit nem érzel. Viccesnek kell lenned, amikor épp nincs jó kedved, vagy esetleg sírnod kell életed legjobb napján. Furcsa és nehéz olyasmit csinálni, ami nem történik meg" – mondta egyszer Streep.

Kikényszerítés

Nem mindig maguktól hullanak azok a könnyek, számos hollywoodi történet szól arról, hogyan kényszerítették a rendezők valódi érzelmek kimutatására a színészeket. Kétségtelenül hatásos, ugyanakkor szörnyen kegyetlen módszer, amivel nagyon sokan éltek akkor. Alfred Hitchcock az elbeszélések szerint csaknem kínozta Tippi Hedrenet a Madarak forgatásán, hogy igazi félelem üljön ki az arcára, Stanley Kubrick sem bánt szebben Shelley Duvall színésznővel a Ragyogás felvételei alatt. Jackie Coopert is sírásra kényszeríttette a Skippy forgatásán Norman Taurog rendező, állítólag azzal fenyegette, hogy megöli a kutyáját, Winona Rydert a Drakula munkálata során pedig folyamatosan gonosz neveken hívta a rendező, hogy valódi könnyeket lásson a szemében.