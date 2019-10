Mire egy film a nézők elé kerül, rengeteg ember kezén megy át. Több százan dolgoznak összehangoltan azon, hogy a produkció létrejöhessen, és ha sikeres lesz, rengeteg ember melle dagad a büszkeségtől, köztük a rendezőé is. Olykor azonban mindegy, hogy milyen a film fogadtatása, a direktor sehogyan sem elégedett, és ennek egyszer-kétszer hangot is ad. Íme, azok a rendezők, akik nem titkolták el, hogy utálták a saját filmjüket.

Josh Trank - Fantasztikus négyesMielőtt Josh Trank nevet szerzett volna magának Az erő krónikája című filmmel, ő is egyike volt azoknak a filmkészítőknek, akik hol felbukkannak, hol eltűnnek Hollywoodban. Ezután a dráma után azonban Trank egyik napról a másikra vált tiszteletreméltó fiatal filmkészítővé. A hirtelen jelentkező siker azonban azt is jelentette, hogy a vele szemben támasztott elvárások is megnőttek. A rendezőnek tehetségét a Fantasztikus négyessel kellett volna bizonyítania, erre azonban nem került sor. Egyes jelentések szerint határozatlan és összeszedetlen volt a forgatás alatt, és végül eltávolították a csapatból. A film premierjének előestéjén pedig Trank vágott vissza, és azt a nyilatkozatot tette, hogy csodálatos változatot csinált ebből a történetből, de valószínűleg ezt a nézők soha nem fogják látni.

David Fincher - Alien 3A kilencvenes években kevés olyan alkotó volt, akit jobban tiszteltek volna David Finchernél. Olyan filmeket jegyez, mint a Hetedik, a Harcosok klubja, a Zodiákus és a sort még sokáig lehetne folytatni. A rendező hírneve manapság megkérdőjelezhetetlen Hollywoodban, de az Alien 3 után sokan azon tűnődtek, hogy vajon kap-e egyáltalán lehetőséget a bizonyításra David Fincher. A rendező azután került a film stábjába, miután számos profi direktor hagyta ott a produkciót a gyártó és a köztük lévő kreatív nézeteltérések miatt. A helyzet azonban az ő érkezésével sem lett jobb: a Fox és Fincher között szinte folyamatosak voltak az egyet nem értések kezdve a forgatókönyvtől a film végső vágásáig. A helyzet odáig fajult, hogy a Fox végül kizárta a rendezőt a vágószobából, újravágták a filmet, amelynek végeredménye nem győzte meg sem a kritikusokat, sem a nézőket. Noha az elmúlt években számos rajongót szerzett a produkció, akkoriban katasztrófának tartották, és Fincher is a kritizálók közé tartozott. „Sokan gyűlölték az Alien 3-at, de nálam senki sem gyűlölte jobban" – nyilatkozta.

David Lynch – DűneVannak olyan produkciók, amelyek már eleve kudarcra vannak ítélve, és ilyen volt a Dűne is. A munkálatok során szinte nem volt olyan terület, amely gördülékenyen tudott volna haladni. Az 1984-ben bemutatott tudományos-fantasztikus film elkészítése - amely Frank Herbert 1965‑ös azonos című regényén alapul – egy epikus küzdelem volt, amely meg is látszik a végeredményen. A legnagyobb baja talán az, hogy a stúdió 137 percben maximalizálta a film hosszát, és ebből nem engedtek. A regény összetett cselekményszálai azonban ilyen rövid idő alatt egyszerűen nem bonthatóak ki. David Lynch ennek ellenére nem hagyta ott a produkciót és igyekezett kihozni a legtöbbet a lehetőségekből, az elkészült művel azonban sokan nem voltak elégedettek, köztük Roger Ebert neves filmkritikus sem, aki valóságos káosznak nevezte az elkészült művet. Ennek ellenére a film mára kultikussá vált, bár David Lynch azt nyilatkozta, valószínűleg ezt a művet nem szabadott volna elkészítenie.

Tony Kaye – Amerikai história X

A filmkészítés történetében talán nincs még egy olyan rendező, aki annyira utálta volna a saját művét, mint amennyire Tony Kaye gyűlölte az Amerikai história X-et, pedig a filmnek meleg fogadtatása volt a kritikusok és a nézők körében is. A film főszereplőjét, Edward Nortont még Oscar-díjra is jelölték alakítása miatt, ám Kaye finoman szólva sem volt elégedett az elkészült művel, amely elégedetlenséghez nagyban hozzájárult Edward Norton. A film elkészítése után Kaye egy nyers változatot adott át először minden probléma nélkül, ám ezután több mint egy évet töltött el a vágás finomításával, a New Line Cinema főnökeinek pedig annyira elegük lett a rendezőből, hogy kizárták őt a vágóhelyiségből, és Edward Nortont kérték meg, fejezze be a filmet. Kaye válaszként lejárató kampányt indított a színész ellen, és megpróbálta eltávolíttatni nevét a stáblistáról, de egyik akciója sem sikerült. A Norton által befejezett film került a mozikba, és ő továbbra is szerepel az alkotók között.