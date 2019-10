Különleges magyar kiállítást láthattak a rómaiak a Campo de Fiori szomszédságában található Via dei Capellarin. - írja a muzeumicentrum.hu

Idén október 12-én Rómában, egy élénk művészeti életéről ismert utcában, a Via dei Cappellarin vendégeskedik a Szentendrei Szabadtéri Tárlat – ezúttal is számos régi és új kiállító közreműködésével. Mások mellett ef Zámbó István, feLugossy László, Bukta Imre, Asztalos Zsolt, Csurka Eszter, Baksai József, Lovas Ilona, Gaál József, Magyarósi Éva, Szirtes János, Nagy Barbara és Vincze Ottó műveit is láthatja az olasz főváros közönsége.

A Mirabilia Urbis elnevezésű fesztivál részeként megvalósuló, a hagyományoknak megfelelően egynapos, alkalmi kiállítás a korábbi szabadtéri tárlatokon rendszeresen résztvevők munkáira épül, de a Ferenczy Múzeumi Centrum által felkért és a múzeum felhívására jelentkezett alkotók is nagy számban megjelennek Rómában.

A kiállítás látogatói Borbély Mihály Kossuth-díjas szaxofonművész és Tálas Áron jazz zongorista és zeneszerző duettjének zenéjét is élvezhetik.