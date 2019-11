A Budapest belvárosában látható Miniversum Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell kiállítása, ami közel hatéves működése óta félmillió látogatót vonzott. A folyamatos mozgásban levő, gigantikus méretű terepasztal 2020. január 31-én búcsúzik a közönségtől, de a zárásig még rengeteg újdonsággal készülnek: ismert filmjelenetekkel a Mátrixtól a Jokerig, exkluzív fotókiállítással az építésről és a kezdetekről, valamint különleges, karácsonyi installáció is bekerül a miniatűr világba.

A Miniversum egy óriási méretű, részleteiben kidolgozott, folyamatos mozgásban lévő terepasztal, amin Magyarország, Ausztria, valamint Németország egyes tájai és nevezetességei elevenednek meg. A kiállítás népszerűsége 2014-es nyitása óta töretlen.

A kiállítást a tulajdonosok meghatározott időtartamra tervezték, melynek lejárta után, 2020-ban más vállalkozásba kezdenek. Az építésben és az üzemeltetésben részt vállaló kollégáinkkal az évek során egyedülálló alkotást hoztunk létre, de most más nagyobb ívű tervekbe szeretnénk kezdeni a társaimmal. Természetesen arra törekszünk, hogy a Miniversum értékeit és a márkanevet megőrizzük, és később újra bemutassuk újjászületett formájában – mondja Martisz Gábor, a Miniversum ügyvezetője.

A január 31-ig zavartalanul nyitva tartó Miniversum terepasztalain 3 ország, 14 település, 600 épület, 1,3 km sínpálya, 100 folyamatosan mozgásban lévő vasúti szerelvény, aktív közúti forgalom és nagyjából 5000 miniatűr figura kap helyet.

A mini világ egyes elemeit és jeleneteit a több mint 100 interaktív nyomógomb, irányítópanel vagy érintőképernyő segítségével a látogatók maguk is irányíthatják. Az asztalon zakatolnak a vonatok, az utakon autók és gyalogosok haladnak, a Városligetben egy koncerten tombol a tömeg, a parkokban családok játszanak, de olyan humoros jeleneteket is találni, mint a bikinilopás a strandon – árulja el az ügyvezető, aki külön ki is hangsúlyozza, hogy a Miniversum tele van felderítésre váró geggel, poénnal.

A Mátrixtól a Jokerig – novembertől különlegességekkel várja a filmrajongókat a Miniversum

Aladdin egy pesti bérház erkélyéről ugrik fel repülő szőnyegére, miközben egy belvárosi business center első emeletén Neo készül megmenteni Morfeuszt, Sopron külvárosát pedig ellepik a birodalmi lépegetők. Ezalatt a Szépség és a Szörnyeteg a bécsi Belvedere kastély előtt perdül táncra, egy dunai hajón pedig megelevenedik a Titanic ismert filmjelenete.

Novembertől a Miniversum terepasztalain számos ismert karaktert és emlékezetes filmjelenetet felfedezhetnek a látogatók, a gyerekeket többek között Superman, Thomas a gőzmozdony és a Toy Story mesehősei várják. A felnőttek a Mátrix, a Die Hard, a Penge, a Men In Black, és a Terminátor figuráit ismerhetik fel, ha részletesen megfigyelik a terepasztalokat.