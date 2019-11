Az együttes 2020. június 9-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet.

Megalakulása óta a Korn 40 millió albumot adott el világszerte, begyűjtött két Grammy-díjat, több tucatszor körbeturnézta a világot. Ahogy a rangos New York-i folyóirat, a Fader fogalmazott, a Korn filmzenévé vált egy nemzedék érkezésekor – szerepel a szervező Live Nation által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben.

Mint írták, Jonathan Davis énekes, James "Munky" Shaffer és Brian "Head" Welch gitáros, Reginald "Fieldy" Arvizu basszusgitáros és Ray Luzier dobos az alternatív rock és a metál műfaj határait feszegeti, miközben a rajongók tömegeire és művészek generációira vannak hatással szerte a világon. -írja a Propeller.

Az 1993-ban alakult Korn eddig háromszor (2005, 2012, 2014) játszott a Sziget fesztiválon.

A zenekar olyan számokat írt az elmúlt 26 évben, mint a Blind, a Freak on a Leash vagy a Falling Away from Me. Eddig tizenhárom stúdióalbumot adtak ki, a legfrissebb idén nyáron jelent meg The Nothing címmel.

A nu metál úttörői 2020 nyarán új arénashow-jukkal indulnak útra Európában, előzenekaruk a francia Gojira lesz.