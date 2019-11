A Sztárban sztár leszek! versenyzője, Feng Ya Ou saját dallal rukkolt elő, amihez látványos klipet is készített.

Feng Ya Ou saját dallal jelentkezik, amihez látványos videó is készült. A „Légy valaki másnak" egy melankolikus szerelmi történetet mesél el modern, deep zenei alappal. A dal a 2019-es eurovíziós dalfesztiválon született meg, ahol Ya Ou Pápai Joci háttérvokalistájaként volt jelen.

„A dalt Tel-Avivban írtam, majd hazáig finomítgattam, és úgy vittem el Ferencz Péter Peet barátomhoz. Először a dallam volt meg, majd beugrott a »Légy valaki másnak a babája« gondolat, és onnantól elindult a refrén. Az egész dal mondanivalója e köré a gondolat köré épül, és saját emlékek ihlették. A szöveggel szerintem sokan tudnak majd azonosulni." – mesélte az előadó. „Volt a lelkemen egy seb, ami egyszer már beforrt, de nem tűnt el nyomtalanul. Ezt szerettem volna bemutatni a dalban, ugyanis akárhányszor eszembe jutott ez a képzeletbeli heg, előjöttek belőlem azok az érzések, amikről a szerzeményem szól. Már nem fájnak az emlékek, de ki kellett írnom magamból mindent. Úgy érzem, ez sikerült is, ezért a dal minden egyes sora sokat jelent számomra."

A felvételhez egy szó szerint sokszínű klip is készült Csiszár Gergő rendezésében, gyönyörű őszi tájjal a háttérben énekel Ya Ou, és még néhány táncmozdulatot is villant, ráadásul a rendezési munkálatokban is sokat segített.

A 28 éves, jóképű énekes jelenleg a TV2 Sztárban Sztár leszek! produkciójában kápráztatja el a közönséget. A legjobb 5 közé már bejutott, és hamarosan kiderül, hogy megkaphatja-e a legsokoldalúbb tehetségnek járó címet. Emellett az Ocho Macho és a Vasovski Live zenekarokban is zenél, ennek köszönhetően folyamatosan koncertezik.