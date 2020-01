„Magasak a jogdíjai, ez igaz, de a drága néhai Karinthy Marci azt mondta, havi egy előadást játszunk belőle, hiszen állandóan telt ház előtt léptünk fel. Most az új vezetés megszakítja ezt a négy éves sikerszériát, ami rendkívül rosszul érint, mert a szívem csücske volt ez az előadás" – mondta el a Borsnak Pásztor Erzsi, aki azt is elárulta, hogy a decemberi előadásokat is lemondták, nem is akármire hivatkozva.

„Az egyik nagyon kedves tanárnő ismerősöm szeretett volna jegyet a decemberi előadásra, ám valaki a színházban azt mondta neki, hogy beteg lettem és azért mondták le az előadást. Nagyon dühös lettem, mert az ilyen állításokkal nem szabad játszani" – mondta Pásztor Erzsi.