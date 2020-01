1.A hivatalos neve Thomas William Selleck, a hivatalos magassága pedig 193 centiméter, amivel a legtöbb esetben alaposan kimagaslik a színészkollégák közül.

2.Életében először akkor tűnt fel képernyőn, amikor még egyetemistaként szerepelt egy párválasztós tévéshowban. Az első színészi munkája a kamerák előtt pedig az alábbi reklámfilm volt.

3.Köztudottan a bajsza az egyik első számú védjegye, és nagyon kevés olyan alkalom fordult elő, amikor a nézők nélküle láthatták. A boldogító nem című film, valamint a Jóbarátok és a Charlie angyalai sorozatok egy-egy epizódja tartozik a kivételek közé.

4.Nem véletlen, hogy számos alkalommal volt látható a képernyőn Detroit Tigers címeres baseball sapkában, hiszen maga is Detroit szülötte, és az említett csapat nagy szurkolója. Még a Magnum főcímében is megfigyelhető a rajongása.

5.A baseballt nem csak nézni szereti. Egyetemista korában sportösztöndíjat is kapott, annyira tehetséges volt a játékban, amikor pedig a Mr. Baseball című filmjére készült, kedvenceivel, a Detroit Tigers csapatával is együtt edzett néhány hétig. Később még tulajdonrészt is vásárolt a klubban.

6.Eredetileg őt választották ki Indiana Jones szerepére, de nem sikerült összeegyeztetni a forgatást a Magnumban vállalt kötelezettségeivel, így ezután érkezett a helyére Harrison Ford. Később a Magnumban ennek emlékére készítettek egy Indiana Jones-paródia epizódot is.

7.A másik filmtörténeti jelentőségű szerep, amiről lemaradt a Magnum miatt, a Terminátorban lett volna, eredetileg ugyanis őt szemelték ki a jövőből érkező gyilkos robot szerepére Arnold Schwarzenegger helyett.

8.Az a tippünk, hogy Tom Sellecknek nem a díjátadók a kedvenc eseményei. Hét alkalommal jelölték Golden Globe-ra, és mindössze egyszer lett ő az este győztese, ráadásul ugyanígy járt a legrangosabb televíziós díj, az Emmy esetében is, hét jelölés és mindössze egy győzelem. Természetesen mindkét díjat a Magnumért zsebelte be.

9.1993-ban elnyerte a Legrosszabb férfi mellékszereplő Arany Málna-díját a Kolumbusz, a felfedező című filmért. Ez az a díj, amelyet gyakorlatilag sosem vesznek át a „díjazottak", érthető okokból. Tom Selleck azonban mégis megtette egy vicces performansz keretében. Lehet, hogy mégis szereti a díjkiosztókat...?

10.Noha leginkább a televíziós szerepei révén ismert, Tom Selleck azért a mozis ligában is ért el szép sikereket. A három férfi és egy bébi című vígjátéka például 1987 legtöbb bevételt termelő mozifilmje lett, és a három évvel később érkező folytatása (Három férfi és egy kis hölgy) is szépen teljesített.

11.1987 óta él házasságban a színésznő Jillie Mack-kel, egy gyermekük született. Korábban már volt egyszer házas (1971 és 1982 között a modell-színésznő Jacqueline Ray-el), és az első felesége hozott egy gyereket is a kapcsolatba, akit Selleck nevelt fel, és máig ugyanúgy a sajátjának tart.

12.A családjával egy kaliforniai Hidden Valley-ban található tanyán él, amely korábban a híres énekes-színész-komikus Dean Martin tulajdonában állt.

13.A szabad fegyvertartás elkötelezett támogatója, a Nemzeti Fegyverszövetség (National Rifle Association) tagja, sőt annak elnöki posztjára is esélyes volt, miután a szintén színész előző elnök, Charlton Heston leköszönt.

14.A kilencvenes években a republikánus párt szerette volna szenátori posztért indítani Kaliforniában, de ezt a színész visszautasította. Sőt, azóta voltak olyan választási kampányok, amikor nyíltan a demokrata jelöltet támogatta. Az őt ismerők szerint a politikai nézetei leginkább a „független" jelzővel írhatók le.

15.A Magnumon kívül két jelentős, hosszú életű tévés szériában vállalt főszerepet. A Robert B. Parker detektívregényeiből készült Jesse Stone-tévéfilmek sorában a címszereplő nyomozót alakítja, a Zsaruvér című szériában pedig egy rendőrdinasztia fejét. A Zsaruvér 10. évada jelenleg is fut a képernyőkön, a következő Jesse Stone-tévéfilm pedig már előkészítés alatt áll, azaz Tom Selleck nem tervez pihenni 75 felett sem.