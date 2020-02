Az 1917 nyerte a legjobb film, a kiemelkedő brit film, a legjobb fényképezés, a legjobb produkciós tervezés, a legjobb hang és a legjobb különleges vizuális hatások díját, emellett Mendes vehette át a legjobb rendezőnek odaítélt elismerést is.

A legfőbb vetélytárs, a Todd Philips rendezte Joker alkotógárdája 11 díjban reménykedhetett - ez film kapta a legtöbb jelölést -, ám végül be kellett érniük hárommal: Joaquin Phoenix járulhatott a színpadra a londoni Royal Albert Hallban a legjobb férfi főszereplőnek járó díjért, emellett a BAFTA tagsága a legjobb eredeti filmzenéért és a legjobb szereposztásért járó elismeréseket is a Jokernek ítélte.

A legjobb női főszereplőnek Renée Zellweger bizonyult a Judy főhőseként nyújtott alakításáért.

Zellweger - aki ugyanezért a szerepéért már átvehette a Golden Globe-díjat is - Scarlett Johanssonnal (Marriage Story), Jessie Buckley-val (Wild Rose), Charlize Theronnal (Botrány) és Saoirse Ronannal (Kisasszonyok) versengett a legjobbnak járó BAFTA-díjért.

A jelölésekről és a győztesekről a 6500 tagú akadémia szavazatai döntöttek.

Az 1917 a legjobb film díjáért folyt versenyben olyan alkotások felett diadalmaskodott, mint Martin Scorsese maffiadrámája, a The Irishman (Az ír), a Quentin Tarantino rendezte Once Upon a Time... In Hollywood (Volt egyszer egy Hollywood), valamint a dél-koreai rendező, Bong Dzsun Ho nevéhez fűződő Parasite (Élősködők). Ez utóbbi egyébként elnyerte a legjobb nem angol nyelvű filmért és a legjobb eredeti forgatókönyvért kiosztott BAFTA-díjat.

A dél-koreai thrillernek nem ez az első sikere: tavaly májusban elnyerte a cannes-i filmfesztivál Arany Pálma-díját. A színészvilág hírességei közül Brad Pitt és Laura Dern sem távozott üres kézzel: ők kapták a Volt egyszer egy Hollywood, illetve a Marriage Story legjobb férfi és női mellékszereplőjének járó díjakat.