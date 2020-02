További majd' 20 név csatlakozott Európa egyik legkedveltebb vízparti bulisorozatának eddig is előkelő nemzetközi listájához a minap. A most felsorakoztatott előadók közt ott van DJ Snake, Steve Aoki, Lost Frequencies és Paul van Dyk is. A Balaton Sound július 8-12-között vár mindenkit a megszokott helyen, Zamárdiban.