Kultúrházak éjjel-nappal

Több száz kulturális központban és művelődési házban, köztük már nyolc határon túli településen is várják országszerte a legtöbb helyen ingyenes, változatos és értékes programokkal az érdeklődőket február 14. és 16. között a Kultúrházak éjjel-nappal (link: www.kulturhazak.hu) rendezvénysorozat alkalmából. A Magyar Népművelők Egyesülete által tizennégy éve útjára indított eseménysorozat célja, hogy minél többen részesei legyenek a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. A programsorozat jelmondata „Mindennap értéket adunk", idén is arra hívja fel a figyelmet, hogy a közművelődés a hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és teremt. A korábbi évekhez hasonlóan az esemény védnöke Novák Péter zenész, színész, rendező.

További információk bővebben az alábbi linken olvashatók.

Időpont: február 14-16

Helyszín: országszerte

Belvárosi színház - Egy apró kérdés

Az osztrák sikerszerző, Stefan Vögel vígjátéka tükröt tart nekünk: látjuk, mi történik, ha egy párkapcsolat kiélezett helyzetekbe kerül. Ám a szerző komikusként kezdte pályáját, így nem véletlen a komoly témákat feloldó cinkos és kifinomult humor, no meg az a dramaturgiai csavar sem, ami visszamenőleg felülír mindent.

A német nyelvterületen hatalmas sikert aratott, mintegy harminc színházban bemutatott darabot a Rába Roland rendezte. Az előadás műfaja „házastársi pingpong", amelyet olyan közönségkedvencek játszanak, mint Debreczeny Csaba, Szávai Viktória, Mészáros Máté és Járó Zsuzsa, akiknek 2020. február 19-től drukkolhatnak a nézők a Belvárosi Színházban

További információk itt olvashatók!

Helyszín: Belvárosi Színház

időpont: február 19-től

Újszínház – Bizánc

A történelmi színmű, melyet Herczeg Ferenc alkotott és Nagy Viktor rendező vitt színpadra, ma is aktuális. Ugyan a cselekmény alapja egy történelmi tényre épül - 1453. május 29-én II. Mohamed elfoglalta Konstantinápolyt. XI. Konstantin bizánci császár a várost védve, csata közben esett el – a direktor szerint mégis inkább szól a belső viszályról, mintsem a külső támadásokról. Sokkal többről, mint a hazaárulás: önző kicsinyes érdekekről, a túlélés latolgatásáról, és arról, hogy még a császárnak a legbelső köre is abban gondolkodik, hogy inkább végignézik az ő bukását, hogy a saját bőrüket mentsék és emiatt lepaktálnak az Oszmán Birodalommal. „Ez egy politikai játszma, és egy sűrű dráma, méghozzá Konstantin császár személyes drámája, ahogyan kiábrándul az őt körülvevőkből, és rájön arra, hogy tulajdonképpen értéktelen emberekkel vette körbe magát és ezalatt még sajnos a feleségét is érti. Akik a császárt körbevették, már semmi mást nem tudtak elfogadni, csak a saját, kényelmes és gyáva elképzelésüket a túlélésről" – mondta Nagy Viktor.

Több infóért kattints ide!

Helyszín: Budapest, Újszínház

Időpont: Február - Április

A szerelem tudománya a Csodák Palotájában

A Csodák Palotája Valentin napon izgalmas programokkal és meghosszabbított nyitvatartással várja a szerelmeseket. Az „Így játsszátok párban" Valentin napi útvonalon tesztelhetitek milyen jól működik a kapcsolatotok. Részt vehettek szerelmi vetélkedőn, és betekintést nyerhettek a szigorúan 18 éven felülieknek szóló pajzán kísérleti bemutatókba is.

Bővebb információkat itt olvashattok!

Helyszín: Csodák Palotája

Időpont: február 14

Csokoládé Fesztivál Gyulán

Egész napos Mézeskalács workshoppal, csokisulival és a felnőtteknek Csokoládé Bika Rodeóval és Chilis Csoki Evőversennyel készülnek a szervezők a két napos csokiünnepen Gyulán. A bátrabbak részt vehetnek Amatőr Csokoládétorta és Amatőr Gyümölcstorta versenyeken is.

Helyszín: Erkel Hungest Hotel Gyula

Időpont: február 15-16