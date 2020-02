A szakítás sosem egyszerű, de szépen is el lehet válni társunktól – mutatja be legújabb klipjében Freddie. A jellegzetes hangú énekes „Fúj minket a szél" című dala arról szól, hogy mi is játszódik le a férfiak fejében egy kapcsolat lezárása után, és hogyan élik meg ezt a nehéz időszakot.