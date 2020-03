Az idei EFOTT fesztivál a megszokottnál is választékosabb fellépőkkel rukkolt elő. A 120 ezres fesztiválon az alternatív, elektronikus és a hiphop zene kedvelőinek is kedvez. A két legújabb előadó az amerikai dj-producer Kshmr, valamint a dj-szettel érkező ausztrál Pendulum, akik a legnagyobb nevek Flo Rida mellett.

Szerdán a hazai könnyűzenei színtérről is bejelentettek számos idei fellépőt, így a Bagossy Brothers Companyt, a Kiscsillagot, a 30Y-t, az Anna and the Barbiest, a Péterfy Bori & Love Bandet vagy az EFOTT-on először fellépő hiperkarmát. Dj-szettet mutat be Sukorón Yamina, Metzker Viktória, Andro, a Drop the Cheese, Joerjunior, Dj Lennard, Peter Jabin, Pixa, a Stadiumx, a UVCT azaz Jumodaddy és Wonda, illetve Willcox.

A fesztivált Sukorón rendezik meg július 15-től 20-ig - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.