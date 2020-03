Noah Wyle, a Vészhelyzet sorozat egykori jól ismert Carter doktora, nemrégiben alapított produkciós cége, a Slippery Moon Productions a Warner Bros. TV-vel közösen minisorozatot fejleszt Till Attila Tiszta szívvel című filmjéből.

"A célunk kettős a sorozattal: egyrészt olyan műsort akarunk csinálni, amit még nem láthattunk tévében, másrészt teljesen át akarjuk formálni a jelenlegi felfogásunkat arról, mi mindenre is képesek a mozgássérültek" - tette hozzá a színész-producer.

A 2017-ben a legjobb külföldi film kategóriában Oscar-díjra is felterjesztett film a világ számos filmfesztivál díját hozta el, többek között az 57. szaloniki filmfesztivál fődíját, a legjobb filmért járó Arany Alexandert, a legjobb férfi színész díját megosztva a három főhőst alakító színészek – Fenyvesi Zoltán, Thuróczy Szabolcs és Fekete Ádám – között, a franciaországi Arras filmfesztivál filmkritikus zsűri díját, a közönségdíjat és az ifjúsági zsűri "Regards jeunes" díját, a cottbusi fesztiválon a nagyvilág filmkritikusait tömörítő nemzetközi szervezet, a FIPRESCI zsűrije díjazta. A krikusi díj mellé Tilla Attila filmje az ökumenikus zsűri díját is elnyerte Cottbus-ban.

A filmre már korábban is felfigyeltek Amerikában, a 2016-ban 52. alkalommal megrendezett chicagói nemzetközi filmfesztiválon elnyerte a Chicago Sun Times világhírű filmkritikusáról elnevezett Roger Ebert-díjat. Stalter Judittal, a film producerével 2-3 éve vette fel a kapcsolatot Noah Wyle az adaptációval kapcsolatban, azóta folyik a közös munka és a különböző jogi egyeztetések.

Fontos kérdést boncolgat a film

A Tiszta szívvel egy 2016-ban bemutatott magyar akcióvígjáték egy kerekesszékes bandáról, ahol két mozgássérült fiatal közeli barátságot köt egy vagány kerekesszékes bérgyilkossal. A film alapkérdése az, hogy nagyobb bűn-e elhagyni egy fogyatékkal született gyereket vagy bérgyilkosként mocskos gengsztereket kivégezni. Az akciódús történet középpontjában lévő húszéves fiú, a haverja és egy volt tűzoltó mindennél jobban retteg, hogy teljesen feleslegesek a társadalom számára. Amikor kiderül, hogy az alvilág számára is azok, akkor aztán igazán bevadulnak.

A filmet Till Attila rendezte, mely az Oscar-díjas Saul fiá-t gyártó Laokoon Filmgroup gyártásában készült, producere Stalter Judit, Rajna Gábor és Sipos Gábor, operatőre Juhász Imre, látványtervezője Ágh Márton, főbb szereplői Thuróczy Szabolcs, Fekete Ádám, Balsai Móni és Fenyvesi Zoltán.