1.Walter Bruce Willis néven Németországban született, és félig német származású. Az édesapja az NSZK-ban állomásozott amerikai katonaként, itt ismerte meg, és vette el az édesanyját. A kis Bruce kétéves volt, amikor az egész család átköltözött New Jersey-be.

2.A dadogás segítette színésszé válni, gyerekkorában ugyanis ezzel a súlyos beszédhibával küzdött, egészen addig, míg rá nem jött, hogy a színpadon állva elmúlik a problémája. Ettől kezdve minél több időt akart a színpadon tölteni, majd fokozatosan a mindennapi életben is elmúlt a dadogása.

3.Az első filmszerepét azért kapta, mert jól állt neki a csapos meló. A tanulmányai mellett ekkoriban csaposként dolgozott New York-ban, és egy casting director, aki éppen egy csapos apró szerepére keresett valakit a filmjébe, kiszúrta a kisugárzását.

4.A bal fülére csak harmadannyira hall, mint a jobbra, mert a Drágán add az életed! forgatásán megsérült a dobhártyája. Arról a jelenetről van szó, amikor egy asztal alá bújva menekült a lövések elől, melyek sajnos nem csak a filmben, de a forgatáson is túl nagy hangerővel durrantak el.

5.Ismertté A simlis és a szende krimisorozat, filmsztárrá a Drágán add az életed! tette. Utóbbi főszerepére ő csak a hetedik számú jelölt volt Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Richard Gere, Harrison Ford és Mel Gibson után. Amikor pedig mégis ő nyerte el a szerepet, részben párhuzamosan forgatta A simlis és a szendével, nappal a sorozatot, este a filmet.

6.Nálunk mindkét film szinkronosan lett óriási siker, így kevésbé köztudott, hogy a Nicsak, ki beszél!, és a Nicsak, ki beszél még! esetében is ő adta eredetileg a narrátor kisbaba hangját, ami Willis akkori akciósztár státusza miatt még inkább szokatlan választás volt.

7.A hangját énekléshez is szívesen használja, a June Pointerrel közös dala (Respect Yourself) egészen az ötödik helyig is eljutott az 1987-es toplistán, a videoklipben pedig újra felidézhette pultos élményeit.

8.Az iraki háború idején egymillió dolláros vérdíjat ajánlott fel Szaddám Husszein megöléséért. Az amerikai hadsereg tagjai viszont a törvények szerint nem fogadhatnak el ilyesmit, és végül ugyebár hivatalos bírósági tárgyaláson ítélték el, majd végezték ki a diktátort, így Willis spórolt egy milliót.

9.A Jóbarátokban egy fogadás miatt szerepelt csak. A Bérgyilkos a szomszédom című filmje forgatásán fogadást kötött a másik főszereplő Matthew Perryvel, hogy ha a film első helyen nyit a bevételi listákon, elmegy szerepelni Perry mellé a népszerű sitcomba.

10.Egy időben igazi hollywoodi sztárpárt alkottak Demi Moore-ral. Hogy a válásuk után is sikerült jóban maradniuk, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy Willis vendégként részt vett az exneje következő esküvőjén, melyet a szintén filmsztár Ashton Kutcherrel kötött.

11.A Ghost-ban azért utasította vissza a férfi főszerepet, mert úgy érezte, hogy a karrierjének nem tenne jót egy szellem eljátszása. Később a karrierje egyik legnagyobb sikerét A hatodik érzékben egy szellem eljátszásának köszönhette.

12.A karrierje során több mint nyolc és fél milliárd dollárt termeltek a közreműködésével készült filmek (beleértve a fő-, mellék- és kameószerepeit is), ezzel pedig ott szerepel minden idők tíz legpiacképesebb mozisztárja között. Hogy mennyire piacképes, azt jól jelzi, hogy reklámokban is szívesen foglalkoztatják, akár még magyar energiaitalokéban is.

13.Az óráját nem a csuklója külső, hanem a belső felén hordja. Ez a szokása több filmjében is megfigyelhető, kivéve persze azokat, ahol külön megkérték, hogy a karaktere kedvéért változtasson ezen.

14.Öt gyermeke született, és mindegyik lány. Három az első házasságából Demi Moore-tól, és kettő a 2009 óta tartó második házasságából, melyet Emma Heming Willis színésznővel kötött.

15.Eddig háromszor, 1997-ben, 2001-ben és 2013-ban jelentette ki, hogy nem fog többet erőszakos filmekben szerepelni, ahol neki kell megmentenie a világot. Fogadalmát egyszer sem sikerült betartania, de a mozik közönsége talán nem bánja ezt olyan nagyon.