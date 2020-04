Amikor két ember a filmvásznon eljátssza a szerelmet, nehéz megmondani, hogy a kettejük között érezhető kémia tényleg valóságos, vagy csak ennyire profik. Többnyire az utóbbi, de azért akadnak bőven olyan példák is, ahol bizony igazi szerelmet láthattunk szárba szökkenni. Íme, azok a filmek, amik leforgatása tönkretette a szereplők korábbi kapcsolatait.

KleopátraA film két főszereplője, Elizabeth Taylor és Richard Burton egyenesen gyűlölték egymást. Gúnyneveken ragasztottak a másikra, és nem is szívesen szóltak egymáshoz, ha nem volt muszáj. Ez azonban nem tartott sokáig, csak az első csókjelenetig. A rendező többszöri felszólítására sem akartak elválni egymástól, így mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a két színész között fellobbant a láng. Ám mindketten házasok voltak. Elizabeth Taylor éppen a negyedik férjével, Eddie Fisherrel élt, Richard Burton pedig Sybil Williamsszel. Természetesen mindkét házasság válással végződött, amint híre ment a két színész viszonyának, akik végül össze is házasodtak, ráadásul életük során kétszer. Az első 1964-től 1974-ig tartott, a második 1975-től 1976-ig.

Szegények és gazdagokMielőtt a filmtörténet egyik leghíresebb párjává vált volna Humphrey Bogart és Lauren Bacall, csak barátok voltak, akiknek csókolózniuk kellett a forgatáson. Miután a kérdéses jelenetet rögzítették, az embereknek feltűnt, hogy a 19 éves Lauren és a 44 éves Humphrey között megváltozott a kapcsolat. Nyilvánvaló volt, hogy egymásba szerettek, kapcsolatukról pedig a színész mentálisan instabil felesége, Mayo Methot is értesült. Humphrey Bogart ezt egy lehetőségnek tekintette, hogy végre kilépjen az érzelemmentes házasságából. Elváltak, a színész pedig feleségül vette Lauren Bacallt, akivel Humphrey haláláig együtt is maradtak.

A törvényenkívüli Josey WalesClint Eastwood hatalmas szoknyapecér hírében állt, a csinos nők hamar el tudták csavarni a fejét és bizony fiatalabb éveiben a hűség nagyon nehezen teljesíthető feladat volt számára. Ez A törvényenkívüli Josey Wales forgatásán is bebizonyosodott. A film felvételei alatt ugyan Maggie Johnson házastársa volt, ez azonban nem akadályozta abban, hogy keményen csapja a szelet Sondra Locke színésznőnek, akivel együtt játszottak. Természetesen Eastwood még csak nem is titkolta a viszonyát, ami a válásához vezetett. A színész és Sondra Locke összeköltöztek, de ez a kapcsolat is kudarccal végződött.

Mint a villámAmikor elkezdték forgatni a Mint a villám című filmet, Tom Cruise és Mimi Rogers házassága már nem volt fenékig tejfel. A színész ugyanis szeretett udvarolni más nőknek, amit felesége nem nézett jó szemmel. Tom Cruise és Nicole Kidman forgatás alatt bimbozó viszonya tehát csak az utolsó csepp volt a pohárban. Mindössze egy évvel a találkozásuk után össze is házasodott a két színész, de már jól tudjuk, hogy az ő kapcsolatuk is zátonyra futott, ahogy Tom Crusie következő házassága is.