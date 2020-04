A filmkészítő halálának hírét fia, a producer és író Duke Fenady tudatta a The Hollywood Reporterrel, aki szerint Andrew J. Fenady természetes halált halt.

Andrew J. Fenady a hatvanas és a kilencvenes évek között volt aktív, producerként és íróként számos tévésorozatot és tévéfilmet is jegyez: íróként olyan filmeket jegyzett, mint a Terror in the Wax Museum és a The Man With Bogart's Face. -írja az Origo.