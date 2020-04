Lánya, a szintén színésznő Kaitlin Hopkins adta hírül a The Hollywood Reporternek, hogy édesanyja meghalt. A színésznőt Oscar-díjra jelölték a The Dark at the Top of the Stairs és Az ifjúság édes madara mellékszerepei után.

Shirley Knight a hatvanas évektől egészen 2018-ig majdnem kétszáz filmben és tévés produkcióban tűnt fel. Az esőemberek női főszerepét Francis Ford Coppola kifejezetten neki írta.